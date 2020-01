Cuando el gobierno anunció que eliminó el cobro del Impuesto sobre Venta y Uso (IVU) de 7% en alimentos preparados hasta el 31 de enero, no todos los comercios estuvieron listos para honrar de inmediato la eliminación del gravamen.

Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), indicó que los supermercados se enteraron de la determinación del gobierno al mismo tiempo que la ciudadanía. Por eso, supo de casos en que clientes reclamaron la eliminación el IVU justo después del anuncio del gobierno y el cambio aún no se veía reflejado en las cajas registradoras.

“Un aviso de antemano de parte del gobierno nos hubiese ayudado a estar mejor preparados, pues la gente llega de inmediato a pedir la reducción y nos enteramos al mismo tiempo que el público general. Tiene que haber un proceso de adaptación”, expresó Reyes en entrevista con este medio.

Detalló que los supermercados están preparados para honrar la eliminación del impuesto anunciada hoy, pero necesitan algo de tiempo para realizar las modificaciones necesarias para que el cambio se refleje en la caja registradora al momento de cobrarle al cliente. Una vez estén realizados esos cambios, no debe haber mayores inconvenientes.

Para efectos de esta eliminación temporera del IVU que comenzó hoy, se consideran alimentos preparados:

- los que son vendidos calientes o son calentados por el vendedor

- dos o más alimentos o ingredientes que son mezclados o combinados por el vendedor para ser vendidos como un solo artículo o producto y que no requieran que el consumidor los cocine

- alimentos vendidos con utensilios para comer, incluyendo platos, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, tazas, servilletas o sorbetos

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, aclaró que la exención del IVU, que fue dispuesta hoy mediante la Determinación Administrativa 20-01, no será aplicable a la venta de bebidas alcohólicas. Sí aplicará a “alimentos preparados, bebidas carbonatadas, productos de repostería y dulces, según definidos en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, expresó.

Por su parte, Marisol Vega Couto, presidenta de la Asociación de Restaurantes (Asore), expresó en declaraciones escritas que “el problema de carecer de los servicios básicos como la energía eléctrica y el agua pone de manifiesto la importancia de la comida preparada en Puerto Rico; de hacer llegar comida caliente al puertorriqueño en el momento que lo necesita. En ese sentido, agradecemos a la gobernadora (Wanda Vázquez) por anteponer los intereses del gobierno por la necesidad de un pueblo y eximir del IVU a los alimentos preparados hasta el 31 de este mes”.

“Esperamos que la situación mejore en los próximos días y el país pueda regresar a la normalidad prontamente”, puntualizó.

Reyes sostuvo que los supermercados esperan un incremento en las ventas de alimentos preparados no solo porque estarán libres de impuesto hasta el fin de mes, sino también debido a que “muchos clientes que no tienen luz o no pueden regresar a sus casas luego de los terremotos van a estar consumiendo más comida preparada”.

Resaltó que la mayoría de los supermercados en toda la isla están abiertos y bien abastecidos de mercancía. Muchos tienen departamentos que venden comida preparada. Dijo que solo tres supermercados están cerrados en la zona sur de la isla, y uno de estos se espera que abra mañana.

El portavoz de MIDA aclaró que muchos supermercados están operando en horario reducido (solo de día) debido a que ubican en lugares que aún carecen del servicio de energía eléctrica. “Lo hacen porque dependen de plantas eléctricas y por la seguridad de clientes y empleados”, dijo.