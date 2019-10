Puerto Rico fue reconocida como la isla número uno del Caribe por la revista especializada en viajes Condé Nast Traveler, que anunció los resultados de sus premios anuales Reader’s Choice Awards.

Borinquen quedó en el primer puesto de la lista de las cinco mejores islas del Caribe y el Atlántico (Top 5 Islands in the Caribbean & the Atlantic) para 2019, seguida por las Islas Caimán, Turcas y Caicos, Jamaica y Bermuda.

“El turismo de Puerto Rico continúa prosperando a toda fuerza con ingresos de alojamiento y llegadas de pasajeros. El impacto que estamos viendo en la economía local es el más gratificante, y celebramos esta distinción de ser nombrados la isla #1 en el Caribe por los lectores de Condé Nast Traveler”, dijo Brad Dean, principal oficial ejecutivo de la organización de mercadeo de destino Discover Puerto Rico.

“Reconocimientos como este elevan a Puerto Rico como un destino global de primer nivel y nos acerca más a la meta de duplicar la economía del visitante”, agregó mediante comunicado de prensa.

Discover Puerto Rico también resaltó que, como reportó ayer El Nuevo Día, siete hoteles locales fueron reconocidos en tres categorías adicionales: Mejores Resorts del Mundo, Top 50 Resorts en islas del Caribe y Top 15 Hoteles en el Caribe y Centroamérica.

El Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve, en Dorado, quedó en el primer puesto de la lista de los 50 mejores resorts en las islas del Caribe, y en la posición 14 del listado de los mejores resorts del mundo en 2019.

Otros hoteles reconocidos por Condé Nast Traveler fueron: La Concha Renaissance San Juan Resort, ubicado en Condado; The St. Regis Bahia Beach Resort, en Río Grande; Hotel El Convento, en el Viejo San Juan; el Condado Vanderbilt Hotel y Serafina Beach Hotel, ambos en Condado; y El San Juan Hotel Curio Collection by Hilton, en Isla Verde.