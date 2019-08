Numerosos centros comerciales no abrirán sus puertas hoy como consecuencia del inminente paso de la tormenta tropical Dorian por Puerto Rico.

Entre ellos están The Outlets at Montehiedra, Las Catalinas Mall en Caguas, The Outlet 66 Mall en Canóvanas, Mayagüez Mall, así como San Patricio Plaza y Galería San Patricio, ambos en Guaynabo.

No obstante, T-Mobile Center, que opera en Galería San Patricio, abrirá en horario regular, informó Adolfo (Tito) González, presidente de Empresas Caparra, compañía dueña del centro comercial.

Otros centro comerciales que permanecerán cerrados hoy miércoles son Plaza Las Américas, Plaza del Caribe en Ponce y Plaza Guayama.

La cadena de farmacias Walgreens tampoco abrirá sus puertas hoy debido al paso de Dorian.

Las cadenas Walmart, Walmart Supercenter y Supermercados Amigo cerrarán sus puertas hoy a las 11:00 a.m., informó Iván Báez, director de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales de Walmart Puerto Rico.

En el caso de las Sam’s Club, las tres que están en el área metropolitana -avenida Kennedy, Bayamón y Carolina- cerrarán también a las 11:00 a.m. Mientras, los Sam’s Club de Caguas, Mayagüez, Hatillo y Ponce lo harán a más tardar a la 1:00 p.m.