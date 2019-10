El centro comercial The Outlets at Montehiedra (antes Montehiedra Town Center) está de aniversario y lo celebra con eventos, concursos y con la llegada de la tienda Old Navy.

Old Navy abrió su tienda de fábrica desde este pasado miércoles (“soft opening”), pero la apertura oficial será mañana sábado a las 9:30 a.m. con batucada y otras sorpresas. La tienda tiene 14,731 pies cuadrados y está en el ala norte, frente a Puma.

Para celebrar los 25 años de Montehiedra mañana habrá varios eventos en el mall, entre ellos un concurso de karaoke con Alex DJ y la Tuna de Segreles. Además, lanzarán un concurso donde regalarán 20 certificados de $100 de tiendas del centro comercial.

El próximo sábado, 26 de octubre será la final del karaoke y le cantarán el Feliz Cumpleaños al centro comercial con pleneros, repartirán “cup cakes” y la celebración terminará con el show de Manolo Mongil y su homenaje a la agrupación sueca Abba.

En anticipo la temporada navideña y como parte de las actividades de aniversario, ese sábado, 26 habrá tres horas de descuento en la mayoría de las tiendas del mall. El descuento será de 25% en la mercancía seleccionada.