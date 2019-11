Con el transcurso de las horas, aumentan las expectativas en los comercios, así como en los consumidores puertorriqueños, quienes aprovechan los especiales de los próximos días.

Para que la experiencia sea más placentera y segura para el consumidor, por quinto año consecutivo, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) firmaron un memorando de entendimiento no solo con motivo de la famosa Venta del madrugador, sino que se hizo extensivo durante las ofertas de la época navideña.

Para este, contaron, además, con la presencia de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de la Familia para atender asuntos relacionados con la seguridad y velar por el bienestar de los adultos mayores y los niños.

Según el acuerdo, del 28 de noviembre de 2019 hasta el 6 de enero de 2020, “se atenderán las dificultades operacionales que los comercios enfrentan y el interés de los consumidores en adquirir bienes durante esta época, salvaguardando sus derechos”.

La disponibilidad de la mercancía continúa siendo uno de los retos más grandes que enfrentan los comercios, muchos de los cuales no esperarán al denominado Black Friday, sino que abrirán sus puertas el mismo Día de Acción de Gracias.

Ante esto, la secretaria del DACO, Carmen Salgado Rodríguez, expresó que en dicho acuerdo se enfatizó en la disponibilidad de suficiente inventario durante las ventas de época navideña, así como de artículos sustitutos o “rain checks” para aquellos productos que no estén disponibles, como establece el reglamento. Sin embargo, durante el período señalado, el tiempo mínimo garantizado es diferente.

“Contrario al reglamento regular, que son 30 días en época normal para cumplir con el rain check, en la época de Navidad son 15 días para validarlo. Así se estableció en el acuerdo. Tratamos de que el comercio entienda y de manera voluntaria fortalezca que se siga esa regla, igual que con la disponibilidad del producto. Si no van a tener una cantidad suficiente para la demanda esperada, que no lo pongan en el shopper como especial porque la realidad es que vamos a tener problemas, pues los inspectores van a llegar y se van a encontrar con que ya no queda disponibilidad del artículo”, señaló Salgado Rodríguez.

Precisamente, unos 75 empleados del DACO estarán trabajando como inspectores. A ellos se le sumarán estudiantes voluntarios de Leyes de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, y de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, quienes están haciendo su práctica en DACO y estarán acompañando a los inspectores y atendiendo la radicación de querellas online, según indicó la secretaria de la agencia gubernamental.

Otro de los retos al que se le ha prestado especial atención son las interminables filas y el manejo de multitudes. Sin embargo, de acuerdo con Salgado Rodríguez, asuntos como este los han atendido antes y se ha mejorado con el pasar de los años.

“Empecé en DACO en el 2009 cuando había filas increíbles y no había una colaboración en conciencia del comercio de que el evento o la participación fueran placenteros para el consumidor. Ahora lo que veo es que, de parte del comercio, lo que busca —además de aumentar sus ventas— es que el consumidor vaya de forma segura, que salga contento de la transacción, con más conciencia y tranquilo, para que esa experiencia lo motive a regresar al comercio. A través de los años, este acuerdo ha permitido que todo vaya mejorando”, manifestó.

Como parte de lo que el comercio planifica para el manejo de la multitud, la secretaria del DACO explicó que van a identificar esos productos de gran demanda y mientras estén en fila dejarles saber a los consumidores la cantidad que tienen. De un punto en adelante, cuando se acabe la disponibilidad, se supone que el consumidor esté al tanto y pueda decidir si va a continuar en la fila.

“Desde que firmamos el acuerdo, comenzamos las reuniones individuales con cada comercio que es parte de la Asociación de Comercio al Detal. La idea es que nos dejaran saber el horario en que van a abrir, qué especiales van a tener y qué circunstancias particulares tienen”, informó Salgado Rodríguez.

Asimismo, señaló que DACO visitará las tiendas antes de que abran para verificar el inventario completo. “Quizás, el flujo de gente va a ser mayor cuando abra el comercio y no queremos en esos momentos estar entorpeciendo la entrada, las ventas y el acceso de los consumidores. De haber una situación, queremos resolverla previamente. Eso no quiere decir que no regresemos al comercio si surge alguna situación”, aclaró.

Finalmente, la secretaria del DACO hizo un llamado a la calma a la ciudadanía. “Siempre le digo a los consumidores que vayan con calma, que hay inventario, que tan pronto lleguen al establecimiento se orienten si están disponibles los ítems que están buscando y eviten las filas innecesarias. Es una época que la celebramos con mucho esmero. Es una época bien familiar y lo ideal es que lo pasemos en paz. Que compremos lo que necesitemos, sin desesperarnos. Siempre hay productos disponibles. Lo que hay es que pasarla bien. La prioridad es la familia, lo demás viene por añadidura”, concluyó.

Consultas, reclamaciones y confidencias

Para orientación y consultas, accede a daco.pr.gov.

Durante la Venta del madrugador se mantendrá activo un Centro de Llamadas desde las 4:00 p.m. del jueves, 28 de noviembre, y el viernes, 29 de noviembre, desde las 5:00 a.m.

El teléfono es el 787-722-7555 y las extensiones son: 14021, 14064, 14072, 14073 y 14074.

El consumidor puede enviar su información a través del correo electrónico, incluyendo foto y evidencia de la situación que se le presente en el comercio. Habrá personal no solo atendiendo llamadas, sino también en las páginas digitales de DACO en Facebook y Twitter.

Si escoges la opción de "rain check"

De acuerdo con la Guía para la Venta del madrugador del DACO, ¿qué es un rain check?

Un vale o “rain check” es un recibo o boleto que le expide el comerciante al consumidor cuando un bien anunciado en especial no está disponible, para posponer la entrega de este al consumidor.

La referida guía explica qué información debe tener este documento que expide el comerciante:

- Nombre y dirección de la tienda

- El nombre del bien, descripción, modelo, número de serie, color, tamaño o cualquier información relevante que lo pueda identificar

- Precio regular y precio especial del artículo

- Nombre, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico del consumidor

- Fecha de expedición

- Nombre y firma de la persona que lo expide

Además, el “rain check” debe advertir lo siguiente:

- El compromiso de conseguir el bien dentro de los treinta (30) días a partir de la expedición del “rain check”, o quince (15) días en el caso de la Venta del madrugador.

- Obligación de notificar al consumidor (por correo electrónico u ordinario, o por teléfono) cuando el bien advenga disponible.

- Garantía de que el comerciante retendrá el artículo por quince (15) días calendario, a partir de que le notifique al consumidor de que el mismo está disponible, para que el consumidor pueda pasar a recogerlo.

- Si transcurren treinta (30) días, o quince (15) días en el caso de la Venta del madrugador, el consumidor podrá optar entre un artículo sustituto o extender el “rain check” por un término adicional de treinta (30) días, o quince (15) días en caso de Venta del madrugador. De no proveer un artículo sustituto y el consumidor no desear extender el “rain check”, el comercio proveerá al consumidor un descuento equivalente a la diferencia en precio -entre el precio regular y el precio especial de una unidad del bien anunciado en especial- para utilizarlo en la compra de otro producto que el consumidor seleccione.

- El precio regular del producto que podría escoger el consumidor será igual o mayor al precio regular del producto original anunciado en venta especial. Es prerrogativa del comerciante ofrecer el descuento en un artículo de menor precio, si el consumidor así se lo solicita.

Antes de realizar tus compras, te exhortamos lo siguiente:

- Compara los shoppers.

- Conserva la información que te sería útil en caso de tener que presentar una reclamación ante el DACO, tal como:

1. Copia del shopper

2. Hora de entrada a la tienda

3. Nombre de la persona que te atendió

4. Copia del “rain check”