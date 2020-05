A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Como parte de las iniciativas de Liberty Puerto Rico durante la cuarentena, la proveedora de servicio de televisión paga anunció que desde mañana hasta el 17 de mayo, los clientes de televisión de la proveedora tendrán acceso a todos los canales premium de HBO y Cinemax sin importar los paquetes a los que estén suscritos.

“Estos canales premium tienen series, películas y documentales, aclamados que complacen a todas las preferencias, ya sea si estas las estás viendo solo o juntos en familia”, dijo Waldo Hooker, vicepresidente de experiencia al cliente de Liberty Puerto Rico. “Hay una gran variedad para el disfrute de todos, especialmente ahora que muchas escuelas están acabando el año escolar”.

Con HBO (400-406 HD), los clientes podrán disfrutar de series populares como “Westworld”, Last Week Tonight with John Oliver” y “The Plot Against America”, además de documentales aclamados y estrenos como “Joker”, que tendrá su premier este sábado 16 de mayo a las 8 p.m.

La película, particularmente la actuación de Joaquín Phoenix como el personaje principal, ha ganado varios premios importantes incluyendo el Premio Óscar, los Screen Actors Guild Awards, los British Film Academy Awards y los Golden Globe Awards, entre otros.

Cinemax (415-419 HD) ofrece series originales como “Strike Back,” además de películas taquilleras actuales y éxitos de cine recientes. Para más información sobre los canales y su disponibilidad, los clientes pueden visitar www.libertypr.com.

Como anunciado anteriormente, actualmente todos los clientes de Liberty tienen acceso a The Weather Channel, Antena 3, A3Cine, ¡Hola TV!, A3Series, TVE, Star, Mundo, Corazón, Cinema, CuriosityStream, Sony Movie Channel, algunos canales de Discovery, y a todos los canales de Hallmark sin importar el paquete al que estén suscritos. Además, los clientes de Liberty tienen acceso al paquete “Premier Streaming” de SiriusXM hasta el 15 de mayo.

La compañía creó unas carpetas para cada uno de los paquetes de televisión de Liberty en su plataforma Liberty on Demand con las 10 mejores películas y series gratis de la semana. Para acceder Liberty on Demand, los clientes solo tienen que oprimir el botón de On Demand en sus controles remotos o sintonizar el canal 1 y oprimir la "B" en el control remoto para entrar a la plataforma.

Los clientes también pueden acceder su programación favorita en cualquier momento a través de las aplicaciones Liberty Go y Liberty Everywhere. Además pueden contar con Replay TV, que les permite ver programas, noticias y novelas cuantas veces quieran hasta siete días antes. Pueden ver más información sobre estas aplicaciones en la página web de Liberty, www.libertypr.com.