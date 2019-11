La cadena de restaurantes de comida rápida Burger King anunciará hoy el debut del Impossible Whopper, una hamburguesa de carne con base de plantas que produce la empresa Impossible Foods, como parte de su menú a nivel local.

El anuncio sigue los pasos del lanzamiento similar que realizó Burger King en los Estados Unidos, inicialmente en la ciudad de St. Louis, Missouri, en abril de este año, y expandiendo el ofrecimiento a 7,000 de sus restaurantes a lo largo de la nación en agosto. El pasado martes, la empresa hizo lo propio en unos 2,400 restaurantes en Europa, y actualmente está probando otros productos con carne de Impossible Foods, incluyendo el Impossible Whopper Jr. y el Impossible Cheeseburger, en unas 180 localizaciones en los EE.UU.

Impossible Foods, con sede en Redwood City, California, se fundó en 2011 y lanzó el Impossible Burger en 2016 luego de años de investigación y desarrollo del producto, con el fin de proveer un sustituto de carne con el mismo sabor y valor nutricional, pero sin el impacto negativo ambiental y de salud asociado a la industria de ganado.

En un informe trimestral publicado a finales de octubre, Restaurant Brands, compañía matriz de Burger King, reportó un aumento de ventas de sobre 10% para la cadena, lo cual atribuyó a la introducción del Impossible Whopper. Las acciones de Restaurant Brands han aumentado por más de 30% en lo que va de año.

Otras cadenas están explorando opciones similares, entre ellos Dunkin’ Donuts, que recientemente lanzó el Beyond Sausage Sandwich de la mano de Beyond Meat, otra compañía que se especializa en producir carne vegana. McDonald’s y KFC también están realizando colaboraciones con Beyond.