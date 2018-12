La magia de la Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ella llegaron las típicas ventas navideñas, que en la isla se extienden hasta enero con la llegada de los Reyes Magos.

Con esto en mente, Diana Rodríguez compraba hoy sus presentes. Rodríguez acudió a la juguetería Toys 4 Fun en el centro comercial Plaza las Américas en San Juan para comprarle los primeros regalos navideños a su nieto por nacer y, además, comprar obsequios para los miembros más cercanos de su familia.

“Seré por primera vez abuela, y estoy buscando los regalitos del bebé y los regalos de la familia central. Nada eléctrico. El bebé no ha nacido, pero llega en febrero. Estoy también buscando ropa”, detalló la futura abuela, quien aseguró que las personas están más entusiasmadas por la época navideñas, pero están comprando menos.

El gerente de la juguetería Toys 4 Fun del centro comercial, Javier Aponte, especificó los juguetes más vendidos en la tienda. Estos son juegos de mesa, carros ‘hot wheels’ y muñecas.

“Aquí en esta tienda, que somos un formato pequeño, somos una juguetería tradicional. Así que no tenemos nada electrónico. Ahora, bien dentro de lo tradicional, se está vendiendo los juegos de mesa, carritos ‘hot wheels’ y las muñecas. Adicional a eso, las figuras de acción y los Fisher-Price para los infantes”, dijo el gerente.

En un recorrido realizado por endi.com en Plaza las Américas se observó cómo el estacionamiento estaba abarrotado de automóviles y una multitud realizaba sus compras a pocos días de la Nochebuena.

Aponte afirmó que el flujo de clientes ha incrementado a medida en que se acercan las fechas festivas. De hecho, para el gerente el flujo de clientes siempre aumenta después de las 10:00 a.m.

“La temporada comenzó lenta, ya que las megatiendas abrieron el jueves, Día de Acción de Gracias, y el flujo se dividió, pero luego de eso ha subido muy bien. Hemos estado muy movidos, y con el buen acogido estamos aquí”, comentó Aponte.

En esa misma línea, Carmen Arzuaga, sentada con su nieta en el atrio central del centro comercial, descansaba luego de culminar de comprar todos los regalos en su lista, específicamente para su nieta.

“(Le vine a comprar) a la nena pantaloncitos y los abriguitos. Yo creo que sí (hay más gente en las tiendas). Hay más alegría. Yo siempre vengo a mirar. Me falta comprar ropita casual para ella (nieta)”, dijo la mujer, quien tiene 18 nietos y ocho bisnietos.

La joven Adriana Reyes Santiago también aprovechó para comprar ropa y consideró que el centro comercial estaba lleno.

“Yo vine a buscar ropa. De regalos, mi hermana pequeña pidió una máquina para hacer ‘slime’. El centro comercial está lleno. No soy de venir mucho, pero lo encuentro lleno”, dijo Reyes Santiago.

La impresión de Reyes Santiago coincide con la directora de Comunicaciones de Empresas Fonalledas, Lorraine Vissepó, pues los resultados diarios de la medición del tráfico de persona al centro comercial aumentaron drásticamente.

“El tráfico hasta el día de hoy está bien por encima a la temporada navideña pasada. Eso nosotros lo medimos día a día y vemos cómo exactamente ha ido cambiando, y estimamos que las ventas tienen que estar bien positivas”, expresó Vissepó.

Este año debutaron varios comercios en Plaza Las Américas, liderados por empresarios locales.

Un panorama similar se observó en el centro comercial San Patricio Plaza en Guaynabo. Allí, sentado con varias bolsas de plástico, se encontraba sentado Rafael Rivera. El hombre aprovechó igualmente la ocasión para comprarle regalos a su nieto.

“Estaba comprándole unos cocos al nieto, unos regalitos, papel de baño, y lo que aparezca por ahí. Me gusta el ambiente de San Patricio”, contó, Rafael Rivera, quien consideró que el flujo de clientes se ve igual que el año pasado.

Sobre las ventas durante estos últimos meses, la dueña de The Fashion Lounge en San Patricio, Karla Viñas indicó que en la actualidad hay más personas comprando su mercancía en comparación al 2017.

“Estamos más o menos igual. Sí, hay mucho más flujo que el año pasado. Sí, esperamos superar las expectativas. Esperamos superar las ventas del año pasado. Este año han venido buscando ropa para muchas actividades. Está todo el mundo bien entusiasmados”, detalló Viñas.

Sin embargo, según la percepción de la propietaria de Dos Pinceles, Patricia Urrutia, el tráfico de personas en este centro comercial ha disminuido, pero sus ventas no se han afectado.

“En realidad, si lo comparo con el año pasado, diría que ha disminuido un poco. Este año ha sido más lento, en cuanto a eso. Igual han sido buenas las ventas, siempre se vende”, aseguró dueña de la joyería artesanal ubicada en San Patricio POP.

Por otro lado, el presidente de Empresas Caparra -compañía matriz de San Patricio Placa- Adolfo González, comunicó que este año están “prácticamente igual” al 2018.

“Estamos prácticamente igual que el año pasado. El año pasado fue poco inusual porque teníamos todavía los efectos post María, fue una época muy fuerte, el estar igual que el año pasado, lo encontramos muy positivo. Añadimos tiendas nuevas, cada día que pasa aumentan los visitantes”, informó el gerente del centro comercial.

San Patricio Plaza ahora cuenta con cuatro tiendas nuevas y remodeladas, informó.

“(Vine a comprar) regalos para la familia, papel de regalo, pijamas, bolsas para viaje, un mix de todo. Nadie me ha pedido nada. (Me falta por comprar) los varones. Este es el centro comercial que me queda más cerca. Hay más gente comprando, mucho más. Realmente no tengo un presupuesto, pero son muchos regalo. Es mucha gente”, sentenció Ira de Moya.