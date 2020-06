El centro comercial Mayagüez Mall ya tiene el 86% de sus inquilinos en operaciones, tras la reapertura ayer de la tienda Marshall’s y hoy viernes de JCPenney y Hot Topic.

El próximo lunes, 15 reabrirá Claire’s, la tienda Modernica lo hará el viernes, 19, mientras PacSun les ha indicado que reabrirá en cualquier momento entre hoy viernes y el martes, 16 de junio, señaló la gerencia.

Al momento, el Mayagüez Mall cuenta con 102 tiendas abiertas y 23 kioscos en operaciones. Entre ellos figuran: Sears, Walmart, Bakers, Luby Joyeros, Novus, Lenscrafters, La Favorita, Laboratorio Bacó, La Esquina Famosa, Kokomo, Marianne, Me Salvé, Burger King, Romanos Macaroni Grill y Pollo Tropical.

Mientras, entre los establecimientos que aún continúan cerrados figuran: la tienda de calzado Aldo, Casa Mofongo, New Wok, Sunglass Hot, The Children’s Place, Totto, Time Out y la atracción Summit Trampoline Park.