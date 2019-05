El costo de vida y los servicios de salud son actualmente las preocupaciones principales del consumidor puertorriqueño promedio, según reveló la más reciente encuesta de la firma Nielsen Global, en la que ambos temas arrojaron un 89% y 88%, respectivamente, entre los encuestados.

“Una de las preguntas principales que las marcas deben hacerse es cómo pueden ayudar a los consumidores con estas preocupaciones”, indicó Matthew Stalker, director gerencial de Nielsen Global Media, Puerto Rico, durante la presentación de la encuesta realizada ayer en Guaynabo frente a un grupo de gerenciales y ejecutivos de agencias de publicidad y mercadeo. “Deben también poder entablar un diálogo con los consumidores a través de un contenido con el que se sientan identificados”, agregó.

La encuesta —titulada “The New Puerto Rico: How Consumer Behavior has Changed”, y presentada en conjunto con GFR Media, empresa que publica los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora— también arrojó tendencias que ayudan a sustentar estrategias de negocios tales como el uso de “billboards” y el de mercadeo de experiencia, así como el continuo arraigo de medios tradicionales tanto en impreso como digital.

“Estamos muy emocionados de realizar este evento en alianza con la firma de investigación global Nielsen”, dijo Juan Mario Álvarez, principal oficial ejecutivo de GFR Media. “Nuestro compromiso es poder ayudarlos a continuar conociendo mejor a la audiencia para así comprender la evolución de los consumidores hoy día, sin importar su mercado o industria, y poder tomar decisiones de negocios más acertadas”.

Entre las tendencias reflejadas en la encuesta se destacó la de los cupones de descuento y los especiales o “shoppers”. Según el estudio, uno de cada tres puertorriqueños utiliza cupones. La mayoría los usa para la compra de comestibles en supermercados (ver infográfica). Por otro lado, los “shoppers” son la principal fuente a la hora de tomar decisiones de compra, con un 57% de los encuestados dejándose llevar por ellos más que ninguna otra razón.

Otra tendencia, que sustenta la efectividad de los “billboards”, es el del tránsito vehicular en la isla. Según el informe, los puertorriqueños pasan un promedio diario de 58 minutos detrás del volante. Las personas con un nivel socioeconómico alto son los que más tiempo pasan en las vías de rodaje, con un promedio de 70 minutos al día.

Aunque las características en el mercado local reflejan tendencias que han persistido desde hace varios años, el paso del huracán María porPuerto Rico en septiembre de 2017 agudizó algunas de ellas. Estas incluyen la de “cortar el cable”, en la cual más consumidores han decidido eliminar su suscripción de servicios de televisión por paga y se han quedado con la señal gratuita a través de una antena. Por ejemplo, el 31% de los encuestados son suscriptores de televisión por satélite y 17% de cable TV en 2019, en comparación a 44% y 23%, respectivamente, en 2014.

Además, contrario a la tendencia en otros mercados, la lectoría de los medios impresos locales aumentó por primera vez en cinco años, con un 67% de los encuestados habiendo leído un periódico en los pasados siete días, comparado a 65% en 2017. En un aparte con Negocios, Stalker atribuyó este fenómeno en parte a los días y semanas inmediatamente después de María, en las cuales solo un puñado de medios, entre ellos los periódicos impresos, se mantuvieron vigentes.

La encuesta también encontró que los medios sociales dominan entre los consumidores locales, con el 70% de los encuestados usando alguna red social por más de media hora diaria. Mientras, el segmento de encuestados que no usa redes sociales disminuyó a 30% en 2019, comparado a 42% en 2014.