Ante las nuevas modalidades de delito y el despliegue de promoción de cara a la época navideña, puede que te sientas vulnerable y temas por tu seguridad.

“Se han registrado robos recientes en los que llaman por teléfono a un negocio para que saquen el dinero que tienen y lo entreguen afuera del establecimiento. También es muy probable que hayan personas que antes eran productivos a la sociedad y ahora, por la presión económica, se vean tentados a delinquir para poder sustentarse ellos y a su familia. Los delincuentes también saben cuándo se entregan los bonos de Navidad, hay personas que tienen Christmas Club, y todo esto nos hace más vulnerables”, expresó Luis A. Pagán, experto en seguridad.

Recomendaciones:

1. No cargues mucho dinero en efectivo. Si recibes tu bono o Christmas Club, deposítalo en una tarjeta de débito.

2. No des información a personas que no conoces o sobre los artículos que planificas comprar.

3. No consumas bebidas alcohólicas previo a que se abra el establecimiento comercial.

4. No discutas por estacionamientos.

5. Dentro del establecimiento comercial, debes estar alerta a personas sospechosas que te pueden estar siguiendo.

6. Si vas a comprar artículos de valor, preferiblemente pide a alguien que te acompañe.

7. Estaciona tu auto en lugares concurridos y con buen alumbrado.

8. Cuando te dirijas a tu vehículo luego de hacer las compras, debes estar alerta a los alrededores.

Los temidos carjackings

“Los carjackings se han convertido en la orden del día. Se dice que hay organizaciones integradas —muchas de ellas por menores de edad— y que pagan entre $400 a $600 por vehículo robado. Estar en una situación de ser víctima de un carjacking deja huellas en sus víctimas, ya que es un momento en el que la vida está a punto de perderse", indicó a la vez que recuerda que un elemento fundamental en la seguridad es la precaución y el uso del sentido común.

Exhortó a que los ciudadanos tomen sus propias medidas de seguridad para evitar ser víctimas:

- Si ya somos víctimas, la regla número uno es no hacer resistencia, facilita el proceso.

- Al estacionarte, debes estar alerta.

- Estaciona en reversa.

- Cuando te detienes en un semáforo, debes estar al pendiente.

- No te distraigas hablando por el celular.

- Mantén los cristales arriba.

- Estaciónate en lugares alumbrados y concurridos.

- No te detengas en cajeros automáticos a altas horas de la noche.

- No transites por áreas solitarias.

Todo comienza desde el hogar

Regularmente, aprovechamos la época de Navidad para hacer remodelaciones en la casa y descartar muebles u otros objetos. En cuanto a este particular, la recomendación del experto en seguridad es no dejar objetos de valor a la vista de todo el que pasa por tu casa, en especial, plantas eléctricas, bicicletas, televisores, herramientas, joyería y otros artículos que son atractivos para el delincuente.

Las fiestas en las residencias también son ocasiones en donde la seguridad está en peligro, por lo que ofrece varios consejos:

- No permitas la entrada de personas extrañas a tu hogar. Aun si se identifican como policías, pide que te muestren una identificación y si no tienes una orden de allanamiento o registro, no pueden entrar a tu casa.

- Si ves que está ocurriendo algo raro en la residencia de tu vecino, alerta a las autoridades.

- Si planificas una fiesta de Navidad en tu casa, asegúrate conocer a tus invitados y pon reglas claras de no llevar desconocidos a tu hogar.

- Igualmente, guarda en lugares no visible tus objetos de valor.

- Mantén un control y designa el área en donde estarán los invitados.

- Asegúrate de que los alrededores de la casa estén bien alumbrados en especial con luces con sensores de movimiento.

- Cuando llegues a tu casa de una actividad, ten a la mano las llaves de la puerta y evita estar hablando por teléfono celular en ese proceso.

- Asegúrate de que las puertas están bien cerradas a la hora de dormir.

- Si tienes sistema de alarma, actívalo a la hora de dormir.

- Si resides solo, coloca cerraduras con llave en tu habitación.

- Si escuchas ruidos de noche no salgas de tu casa. Verifica y si es necesario llama a la Policía.

Si eres víctima de un robo domiciliario y te tienen bajo su control:

- Es importante tratar de mantener la calma. En muchos de los casos, estas personas están bajo los efectos de sustancias controladas y no tienen control de sus actos.

- Facilita el proceso: mientras más rápido obtengan lo que quieren, más rápido se marcharán.

- Trata de identificar la voz, marcas o señales particulares que luego puedan ayudar a las autoridades a identificar a los malhechores.

- Generalmente, son grupos o gangas que se dedican a cometer estos crímenes de manera recurrente y, hasta que no son detenidos, el peligro sigue latente. Igualmente. La cooperación de la ciudadanía es clave en esta lucha.