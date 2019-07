La cadena de ropa y accesorios para féminas Charlotte Russe, que cerró todas sus tiendas en meses recientes, reabrirá sus puertas bajo nueva administración, y dos de sus locales los establecerá en Puerto Rico.

Los nuevos dueños son YM Inc., una compañía de manufactura de ropa con sede en Toronto, Canadá, la cual adquirió el nombre y los derechos de propiedad intelectual el pasado mes de marzo. Esto después de que la cadena de tiendas se acogiera en febrero a la Ley de Quiebras bajo el capítulo 11 -Reorganización- y un mes más tarde anunciara que cerraba la totalidad de sus establecimientos.

Charlotte Russe llevaba más de un año tratando de enderezar sus finanzas y llegó a tener unas 500 tiendas aproximadamente en 49 estados y Puerto Rico. Los cierres dejaron a 8,700 empleados sin trabajo.

YM Inc. planifica abrir un centenar de tiendas en varios estados y Puerto Rico. Algunos de los locales ya iniciaron operaciones, pero aún no las de la isla. Entre los estados que ya cuentan con Charlotte Russe abiertas figuran New Jersey (3), Nueva York (2), Nevada (1), California (1), Michigan (2), Georgia (1), y Florida (3).

Las dos de Puerto Rico estarán en los centros comerciales Plaza del Sol en Bayamón y en Plaza Carolina. De hecho, hoy en el local de Plaza Carolina en el primer nivel del centro comercial, están realizando entrevistas de empleo desde las 10:00 a.m.