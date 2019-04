La empresa Mondelez Global LLC, fabricante de comidas y bebidas, llamó a retirar los empaques de 13 onzas de Chewy Chips Ahoy en Estados Unidos debido a que pueden encontrarse partes de “un ingrediente solidificado inesperado”.

El fabricante de las galletas anunció el retiro voluntario el sábado en un comunicado, e informó que ha recibido informes de posibles efectos adversos a la salud, aunque no especificó qué podría causar el ingrediente solidificado.

Consumers who have these products should not eat them. — Chips Ahoy! (@ChipsAhoy) April 14, 2019

“Este retiro se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Los consumidores que tienen este producto no deben comerlo”, indicó la empresa en el aviso de retiro.

Las Chewy Chips Ahoy, que se venden en un empaque de papel rojo, están disponibles a nivel nacional. Los empaques pueden identificarse con el número UPC 0 44000 03223 4.

El retiro incluye las galletas que tengan las fechas “consumir antes de” 7, 8, 14 y 15 de septiembre de 2019. Los consumidores pueden encontrar la fecha en la parte superior izquierda del empaque.

Los consumidores pueden contactar a la empresa al 1-844-366-1171 las 24 horas para obtener más información sobre el retiro.

Según el aviso, ningún otro producto de Chips Ahoy o Mondelez Global LLC está incluido en el retiro.