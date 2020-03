Al momento, no se han reportado cancelaciones de vuelos que conectan a San Juan con destinos en los que se han confirmado casos de personas contagiadas con el coronavirus Covid-19, mientras que varias aerolíneas indicaron que eximirán del pago de cargos a quienes decidan cancelar ciertos viajes.

“Aerostar no ha reportado cancelaciones de vuelos debido al coronavirus”, confirmó hoy Damarisse Martínez, portavoz de Aerostar Airport Holdings, empresa que administra el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, mediante una alianza público privada.

Agregó que la Autoridad de los Puertos solicitó oficialmente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que todos los viajes “charter” provenientes de República Dominicana, deben ir directo al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, donde personal del Departamento de Salud evaluará a los pasajeros. Esto, luego de que se reportara un turista que dio positivo al Covid-19.

Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, informó que agencias federales como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el Departamento de Estado de Estados Unidos y CBP son las que establecen restricciones y recomendaciones relacionadas con los vuelos provenientes de países con múltiples contagios de coronavirus en la comunidad.

“La directriz es que los vuelos provienen de lugares con contagio comunitario deben pasar por uno de 11 los aeropuertos que han sido designados para hacer a los pasajeros un ‘screening’ (evaluación) previo a la llegada a su destino final”, comunicó Campos. Aclaró que el SJU no es uno de esos 11 aeropuertos.

Indicó que el Departamento de Estado federal emitió varios avisos, en los que tiene a China y a Irán en Nivel 4, en el que advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a esos países debido a la epidemia, mientras que asignó el Nivel 3 para Italia y Corea del Sur para recomendar que reconsideren sus travesías a esas naciones. A Japón y Hong Kong asignó el Nivel 2, en que aconseja ejercer mayor precaución al viajar. En todos estos casos, se trata de destinos para los que no hay vuelos directos desde y hacia Puerto Rico, aclaró.

“Fuera de eso, el CDC y el Departamento de Estado federal no han impartido directrices adicionales, salvo que no se recomienda a las personas que viajen si están enfermas, ni se recomienda que tomen cruceros con viajes a Asia”, dijo Campos. “El resto de los viajes no tienen ninguna limitación”.

Por su parte, la aerolínea JetBlue anunció que suspenderá los cargos de cambios y cancelaciones para las nuevas reservaciones de vuelos a desde el pasado 27 de febrero hasta el 11 de marzo de 2020, para viajes completados antes del 1 de junio de 2020. Este cambio se aplicará a todas las tarifas ofrecidas por JetBlue, incluyendo Blue Basic, que generalmente no permite ningún cambio o cancelación. Los vuelos reservados a través de JetBlue Vacations también se podrán cambiar o cancelar sin cargos.

“Aunque las autoridades no han emitido ninguna restricción de viaje a los destinos donde volamos, queremos brindarles a nuestros clientes cierta tranquilidad de que estamos listos para apoyarlos en caso de que cambie la situación”, dijo Joanna Geraghty, presidenta y directora principal de operaciones de JetBlue, en un comunicado. La aerolínea indicó que los clientes que reserven hasta el 11 de marzo recibirán un crédito de viaje completo en caso de que necesiten cancelar su viaje, y los clientes que deseen cambiar sus planes pueden aplicar el importe total de su reservación original a un itinerario diferente, aunque las diferencias de tarifas pueden aplicar.

Mientras, American Airlines declaró por escrito que “no hemos ajustado nuestro servicio a la República Dominicana en este momento, pero estamos monitoreando de cerca la situación y haremos actualizaciones según sea necesario”.