The House Wine, Beer & More anunció que reiniciará operaciones a partir del martes, 26 de mayo, de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en sus tiendas de Condado, en el segundo nivel de SuperMax De Diego y Plaza Guaynabo, de acuerdo al inicio de la nueva Orden Ejecutiva 2020-012.

Además, estarán ofreciendo el servicio de entrega o recogido. Los clientes interesados en hacer sus órdenes deberán llamar directo a las tiendas The House al 787-919-7757, en Condado o 787-474-8850, en Guaynabo. La orden mínima es de $50 y el cargo de entrega es de $5. Las ordenes de recogido no conllevan cargo adicional.