WDF Group, LLC. anunció la apertura de la nueva tienda Jockey, especializada en la venta de ropa interior para toda la familia, y localizada en el primer nivel en The Mall of San Juan, cerca de Saks.

El concepto de la tienda es uno tipo “boutique”, con amplias opciones en ropa íntima, medias y accesorios para caballeros, damas y niños; y con tamaños desde el small hasta XL.

Esta es la primera vez que abre una tienda Jockey en la isla. Sin embargo, la marca es un ícono en el mercado de ropa interior, con una trayectoria de más de 200 años y con presencia en sobre 80 países alrededor del mundo.

“Estamos sumamente entusiasmados de poder traer este concepto a Puerto Rico, y poderle ofrecer al mercado local, variedad de alternativas de alta calidad, a precios competitivos. Ya sean “boxers”, bikinis, calzoncillos tradicionales o deportivos para hombres, o 'bralettes', 'hipsters', 'seamless' o hi-cuts para las damas, tenemos opciones y colores para todos los gustos” indico Wendell Falmar, socio accionista de WDF Group, LLC., empresa que tiene los derechos exclusivos para desarrollar la marca Jockey en Puerto Rico.

El nuevo local, de unos 1,000 pies cuadrados, requirió una inversión inicial que ronda los $85,000 y genera seis nuevos empleos. El mismo operará en el horario regular de The Mall Of San Juan, lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.