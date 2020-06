Con tranquilidad y sin largas filas comenzó el día de hoy en los centros comerciales The Mall of San Juan, en la capital, y The Outlet 66 Mall, en Canóvanas, que reabrieron sus puertas luego de diez semanas de cierre forzoso debido a la pandemia de coronavirus COVID-19.

En The Mall of San Juan abrieron hoy unos 60 establecimientos, del total de 105 que tiene el centro comercial. Aunque reanudó operaciones en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., se permitió la entrada desde las 9:00 a.m. a clientes de negocios de comida que abren más temprano, como Cafeto, Starbene Caffe y Krispy Kreme. Solo se habilitaron dos entradas al mall, la principal (por donde ubica el restaurante Metropol) y la que está cerca de la tienda de donas Krispy Kreme.

En Starbene Caffe, una decena de consumidores hacía fila, guardando seis pies de distancia entre unos y otros, para adquirir café, sándwiches y dulces de repostería. “Me hacía falta el café de aquí y el quesito”, expresó Milagros Rodríguez, de 73 años y vecina de San Juan, mientras removía su mascarilla para degustar su desayuno.

“Ha sido un poco complicado en lo que uno se acostumbra”, dijo sobre las medidas tomadas por el centro comercial para evitar el contagio de COVID-19. Las medidas incluyen requerir el uso de mascarilla a todo el que entra, aplicarse desinfectante de manos en la entrada del mall, hacer fila afuera de las tiendas en caso de ser necesario y andar por cada lado del pasillo en una sola dirección.

Por los vacíos pasillos andaba Melissa Ruiz, de 32 años y residente de Guaynabo, quien iba con su pareja rumbo a William Sonoma y Pottery Barn a comprar muebles y artículos para el hogar. “Nos mudamos hace poco, tenemos muchas compras atrasadas y todo está tardando demasiado en llegar cuando se compra online. Las esperas son de hasta cinco semanas”, manifestó.

En una de las sillas del pasillo, Carlos Montijo, de 65 años y residente de Carolina, dijo que acudió a la óptica Designer Eyes para que le ajustaran los espejuelos que había comprado allí antes del cierre por pandemia. “Las medidas de seguridad aquí son excelentes. En una me quité la mascarilla y un guardia vino a pedirme que me la pusiera”, contó.

Marnie Marquina, gerente general en The Mall of San Juan, informó que se instalaron 40 estaciones de desinfectante de manos a través de todo el centro comercial, se removieron más del 50% de los muebles en los pasillos para que la gente guarde el distanciamiento mientras están sentados y un grupo pasa cada hora desinfectando las áreas comunes. “Veo un grupo considerable de personas de la tercera edad. Se sienten seguros aquí”, resaltó la portavoz. Agregó que el mall espera tener un 75% de sus establecimientos abiertos para el próximo lunes, 8 de junio.

Entre las tiendas que abrieron hoy estuvo Novus, donde su gerente Emilio Rivera explicó que colocaron líneas a través de todo el establecimiento de calzado, para señalar a los clientes dónde deben pararse para hacer la fila y mantener los seis pies de distancia. “Como (por orden del gobierno) no se pueden probar los zapatos, los clientes tienen 30 días para cambios y devoluciones. Esos zapatos se desinfectan y se mantienen aislados por cinco días antes de colocarlos con los demás”, explicó, mientras se mantenía en la puerta para avisar a los consumidores que la tienda estaba abierta.

Roberto Betturi, gerente general de los establecimientos de comida Starbene Caffe e Il Nuevo Mercato, indicó que redujeron la cantidad de sillas y mesas en el salón comedor y que colocaron rótulos con un QR Code que permite a los consumidores, con sus celulares, escanear el código para ver el menú. Entre sus primeros clientes del día hubo tanto consumidores como empleados del centro comercial, indicó.

En Canóvanas, The Outlet 66 Mall abrieron hoy entre un 40% y un 50% de sus tiendas, cantidad que debe ir en incremento hasta rozar el 100% para el lunes que viene, de acuerdo con José Carrasco, quien está a cargo del mercadeo digital del centro comercial. Los establecimientos de entretenimiento, como el cine, la bolera, el circuito de sogas, la pista de go-karts y el área de videojuegos, se mantendrán cerrados hasta que el gobierno permita su apertura.

“Los lunes no suelen ser nuestros días más fuertes, pero ahora es perfecto porque nos permite afinar las medidas que estamos tomando”, sostuvo Carrasco sobre el reducido flujo de visitantes que se apreciaba. Las medidas incluyen toma de temperatura y desinfección de manos a cada persona en la entrada, así como requerir uso de mascarilla y dividir los pasillos en dos carriles de una sola dirección para evitar que unas personas se topen de frente con otras mientras recorren el mall. Hoy, de las ocho entradas que tiene el edificio, solo se abrieron cuatro para tener mayor control.

Cerca del mediodía, en Skechers había dos clientes observando la mercancía. Zuleika Montañez, asistente de gerente de la tienda de calzado, sostuvo que se requiere a los consumidores el uso de mascarilla y aplicarse desinfectante de manos antes de entrar. Los pasillos están señalados con flechas en el suelo que indican en qué dirección deben caminar los clientes.

“El flujo de clientes ha sido normal para un lunes”, indicó Montañez. “No entran a lo locoy siguen instrucciones. Los que entran están no se quedan solo a mirar. Hoy todo el que entra ha comprado”.

Ese también fue el caso de la tienda de ropa Urban Planet, donde la gerente Joamelly Villegas, observó que los que llegaban, aunque eran menos que en un lunes normal pre-pandemia, sí estaban comprando. “No hemos recibido ninguna queja sobre las medidas de seguridad y todos siguen instrucciones”, dijo.

Entre las medidas está el no permitir a más de diez clientes a la vez dentro de la tienda y que no se pueden medir la ropa ni usar los probadores. Por eso, se da a los clientes 30 días para cambios y devoluciones. Explicó que la ropa devuelta se pasa por un proceso de desinfección mediante calor antes de hacerla disponible de nuevo al público.

En fila para comprar estaba Marylinn Camacho, de 37 años y vecina de Ceiba. “Vine a sacar varios ‘lay-away’ que tenía de antes de la cuarentena y a comprar otras cosas más”, contó la mujer. “Vine hoy porque es día de semana y hay poca gente, pero no vuelvo en buen tiempo por mi seguridad, porque uno nunca sabe”.

María Ayala, de 57 años y residente de Río Grande, contó que fue a comer y a averiguar qué tiendas estaban abiertas en el centro comercial. “Voy a ver si hay ambiente para comprar”, dijo. “Nos gusta que están tomando la temperatura y poniendo ‘hand sanitizer’ a todo el que entra, que hay menos sillas y mesas en el ‘food court’ y que todos los que trabajan con comida tienen guantes y mascarillas”.

En España To Go, el gerente Michael Barreto informó que “el flujo de clientes ha estado bajito, como se esperaba”. El negocio de sándwiches y dulces de repostería está rodeado de negocios que siguen cerrados, como los cines y Burlignton, lo que afecta la llegada de consumidores a esa área del mall.