Varios centro comercial del área metropolitana informaron hoy que no abrirán mañana, lunes, por motivos de las manifestaciones programas a favor de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Plaza Las Américas fue el primero que dijo que permanecerá cerrado mañana.

“Por motivo de las actividades programadas para el lunes, 22 de julio, en las inmediaciones del área de Plaza Las Américas, informamos que permaneceremos cerrados. Esta determinación se tomó en ánimo de garantizar la seguridad de todos nuestros visitantes, empleados e inquilinos”, informó la gerencia a través de Twitter.

Cerrado San Patricio

Por otro lado, el centro comercial San Patricio Plaza y Galería San Patricio en Guaynabo informaron hoy que las tiendas d no abrirán sus puertas mañana.

María Cristina Castillo, gerente de Mercadeo de Empresas Caparra, dueña del centro comercial, indicó que esta es la primera vez que mall toma la decisión de cerrar en un día laborable, más allá de los días que debido al huracán María se vieron forzados a no operar.

El ‘food court’ y los cines abrirán a partir de la 1:00 p.m., pero todas las tiendas permanecerán cerradas durante todo el día.

“A raíz de los eventos programados para mañana, lunes, San Patricio Plaza anuncia el cierre parcial durante el día de sus operaciones”, dijo Castillo.

Explicó la ejecutiva que la gerencia tomó tal decisión “por la seguridad de los invitados, inquilinos y empleados, para que estén tranquilos y puedan tomar la mejor decisión”.

Agregó que los restaurantes Cayo Caribe y Wilo que están en Galería San Patricio, abrirán en horario regular mañana, pero hasta el momento se desconoce qué otros negocios de comida en Galería abrirán.

El martes, 22 reanudarán las operaciones en horario regular.

The Mall of San Juan

The Mall of San San Juan tampoco abrirá sus puertas mañana.

El gerente general José A. Ayala Bonilla, informó que The Mall of San Juan permanecerá cerrado el lunes 22 de julio.

“Deseamos informarle a nuestro clientes y público en general que The Mall of San Juan estará cerrado mañana lunes 22 de julio, esto debido a los eventos que tendrán lugar este lunes en el área metropolitana de San Juan. Los esperamos el martes en nuestro horario regular de 10:00 am a 9:00 pm.”, señaló Ayala Bonilla.

The Outlets at Montehiedra

Lineth Rosado, administradora de The Outlets at Montehiedra informó que el centro comercial tampoco abrirá sus puertas mañana.

Las operaciones en el centro comercial se reanudarán el martes en horario regular.

Organización y líderes sindicales convocaron mañana a otra manifestación en la avenida Roosevelt frente al Hiram Bithorn a las 9:00 a.m. con el fin de paralizar el expreso Las Américas.

Mañana, lunes, será el décimo día de manifestaciones que exigen la renuncia del gobernador tras los recientes arrestos federales de funcionarios cercanos a su administración y la publicación de un polémico chat de Telegram en el que, entre otras cosas, hace expresiones soeces, homofóbicas y prejuiciadas, y discute asuntos de política pública ante personas fuera del gobierno.

El contenido del chat en su totalidad se realizó el sábado 13 de julio en el portal el Centro de Periodismo Investigativo. El chat está compuesto por 12 hombres.