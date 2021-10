Aunque líderes del sector privado y de la industria naviera recalcaron ayer que el tapón de carga en puertos de California no ha afectado el flujo de mercancía en Puerto Rico hasta el momento, sí anticiparon que algunos artículos populares en la temporada festiva podrían agotarse temprano o no estar disponibles para Navidad.

“Es bien difícil que podamos decir qué va a escasear en específico, pero si partimos de que China y los países asiáticos son fuertes en electrónica y tecnología, podemos pensar que a lo mejor algunos de esos artículos van a escasear más que otros”, expuso ayer Clarivette Díaz, presidenta de la Asociación de Navieros de Puerto Rico.

Ante esta situación y a tiempo para buscar regalos alternos, aquí recogemos algunas de las mercancías que se perfilan más difíciles de conseguir.

Productos Apple - Según reportó Bloomberg ayer, Apple producirá 10 millones menos de sus modelos iPhone 13 debido a la escasez global de chips, aun cuando en tiempos recientes han diversificado sus suplidores. “Las órdenes de los productos más recientes de la compañía- el iPhone 13, iPad mini, novena generación del iPad, Apple Watch Series 7 y la MacBook Pro – no se van a completar hasta noviembre diciembre”, informó la agencia especializada.

PUBLICIDAD

Playstation 5: Para cualquier entusiasta de los videojuegos, esto no es sorpresa. La consola de Sony lleva largos meses en intermitente estado de “out of stock” en vendedores autorizados, mientras que se ofrecen unidades a sobreprecio (que no necesariamente son genuinas) en plataformas como Facebook Marketplace o eBay.

Nintendo Switch y el nuevo modelo OLED: En mayo, la fabricante japonesa redujo 12% sus metas de ventas anuales de la consola portátil Switch debido a la falta de suplido de componentes como los chips. El modelo OLED, con pantalla de 7 pulgadas y lanzado a principios de octubre, no aparece listado en varios vendedores autorizados o a sobreprecio en vendedores independientes en plataformas como Amazon y Walmart.com.

Google Pixel 6: Varios de los modelos ya están agotados.

Juguetes tecnológicos en general: Todo lo que requiera chips y componentes electrónicos podría agotarse antes de las Navidades, en la medida que más personas salgan a hacer sus compras (presenciales o por internet) más temprano y no llegue inventario de reemplazo a tiempo.

Árboles de Navidad artificiales: Muchos establecimientos ya exponen sus árboles artificiales y en Puerto Rico es usual que los consumidores los adquieran con bastante antelación. Pero este año, aquellos que esperen demasiado, podrían quedarse sin opciones porque también se compite con la demanda en Estados Unidos. Según advirtió el CEO de National Tree Company, Chris Butler, en un programa reciente de Fox News, “la semana pico para comprar árboles de Navidad es cerca de Acción de Gracias, y creemos que para ese momento ya los anaqueles podrían estar bastante vacíos”.

PUBLICIDAD

En cuanto a los árboles naturales, Díaz, que también es ejecutiva de la empresa Tropical Shipping, adelantó que “traemos los árboles de Navidad de Canadá y los primeros embarques salen el lunes, 25 de octubre, para llegar en la semana del 1 de noviembre”. Esto implica que tanto de su parte como la de otros importadores, habrá arbolitos naturales en la isla. La pregunta es si habrá para todos los que busquen, porque los productores de estos coníferos en Estados Unidos y Canadá han enfrentado un año de sequías, fuegos y escasez de personal que limitan la cantidad que se podría enviar más adelante en la temporada. Como resultado, el Departamento federal de Agricultura reportó que en estados productores como Oregon se ha reducido 24% el terreno destinado a la siembra de árboles de Navidad.

Enseres: Samsung y Whirlpool lo advirtieron desde mediados de año, y los consumidores que han estado en la búsqueda de modelos específicos de neveras, estufas o lavadoras lo han visto desde 2020: Hay pocas opciones de electrodomésticos en inventario y las entregas e instalaciones pueden tomar meses. No se prevé que la situación mejore hasta entrado el año 2022.

Bicicletas y scooters: Esta escasez lleva meses, debido al alza en el apetito gobal y el alto precio de las materias primas. Y, como advirtió ayer el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús E. Vázquez, estos regalos tan populares van a estar difíciles de conseguir.

Carros: Según el más reciente pronóstico de AlixPartners, en 2021 se fabricarán casi 8 millones menos vehículos de los que se habrían producido si la industria hubiese tenido acceso a toda la materia prima y los componentes necesarios. En el caso de las fabricantes, la escasez de microprocesadores ha sido clave, pero también otros materiales como plásticos y metales que no solo han estado en alta demanda, sino también más caros para comprar y acarrear. Esta situación ha detonado un alza en los precios de las unidades nuevas y también de los autos usados en Estados Unidos, lo cual debe impactar a Puerto Rico porque aquí se reciben lotes de vehículos usados que se identifican como “importados”.

PUBLICIDAD

Libros, libretas y otros productos de papel: La escasez de pulpa de madera se ha juntado con el alza en precios y los retrasos en envíos para que desde gigantes como Barnes & Noble hasta pequeños negocios de imprenta tengan disloques o sencillamente no puedan satisfacer la demanda por libros nuevos, calendarios y hasta la impresión de invitaciones para eventos y bodas.

Pavos: No se trata de que los supermercados no recibirán las aves que protagonizan la mesa de Acción de Gracias. Las advertencias son que para este alimento que en Puerto Rico se importa mayormente de Estados Unidos habrá menor disponibilidad en a categoría de 16 libras o menos. También se espera que el precio sea más alto debido a os costos de acarreo y que, si se agotan, no necesariamente se pueda reabastecer el inventario a tiempo para otras cenas festivas como Nochebuena.