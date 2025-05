Aunque en la megatienda no se detectó ninguna irregularidad y se demostró que estaba en cumplimiento con el Reglamento 9158 de Prácticas Comerciales de DACO, ese no fue el panorama encontrado en otros comercios visitados en las distintas regiones.

El informe parcial del DACO sobre el operativo, provisto a El Nuevo Día , refleja que unos 14 avisos de infracción fueron emitidos por distintas prácticas. Según la política del DACO, estos avisos pueden convertirse en multas si no se subsana la irregularidad.

Los avisos por región se desglosan de la siguiente manera: 1 en Arecibo, 6 en Mayagüez, 5 en San Juan, 2 en Ponce y 0 en Caguas. Esto por no tener precios visibles, falta de rotulación, no tener política de devolución y báscula con sello vencido, entre otros.

Hasta antes de las 12:00 p.m., los inspectores habían concretado 38 visitas en distintos comercios a través de la isla, según los datos provistos. No obstante, Rodríguez Erazo destacó que las visitas continuarían durante todo el día para garantizar el cumplimiento.

Entre los artículos exentos se incluyen generadores portátiles, agua, baterías, herramientas, alimentos no perecederos, estufas portátiles y más.

“Lo que pedimos es que, si ven una irregularidad, o que el comercio no cumple, que nos envien confidencias”, dijo la secretaria, quien precisó que los consumidores pueden enviar confidencias al correo electrónico confidencia@daco.pr.gov.

Claves las confidencias

“Más allá de yo tirarme (a esos estacionamientos), recibimos tantos emails que, en efecto, dieron en el clavo. Cuando fuimos a estos estacionamientos, en efecto, estaban usando tarifas que no tenían derecho o no tenían licencia para operar ni siquiera un estacionamiento (y) no cumplían con rotulación, con seguridad, iluminación y, por eso, para mí el ciudadano es el mejor inspector”, subrayó Rodríguez Erazo.