Por Rafael Olavarría

Si solo tienes unos segundos, lee estas líneas:

El Prime Day es un evento especial de ofertas que realiza Amazon cada año para usuarios suscritos a su plan pago llamado “Prime”. El Better Business Bureau alerta que muchos ciberdelincuentes esperan a que termine Prime Day para poner en marcha sus intentos de estafa.

Desde Factchequeado contactamos a Amazon, y nos indicaron que ven 2 tipos de estafa con más frecuencia durante Prime Day: una en la que te hacen creer que tu cuenta será suspendida y otra en la que te piden que hagas clic para confirmar un pedido falso.

Desde Amazon recomiendan que dudes de cualquier mensaje que te quiera transmitir algún sentido de urgencia y que no hagas clic en ningún enlace sobre una compra, sino que mejor verifiques tu historial de compras de Amazon directamente en Amazon.com o en la aplicación móvil de Amazon.

El Prime Day es un evento especial de ofertas que realiza Amazon cada año para usuarios suscritos a su plan pago llamado “Prime”. En 2023 se realiza del 11 al 12 de julio.

Desde Amazon, han alertado sobre tipos de estafa comunes que ocurren específicamente durante Prime Day. Además, el Better Business Bureau (una organización sin fines de lucro que ayuda a que consumidores identifiquen negocios confiables) ha alertado que muchos ciberdelincuentes esperan a que termine Prime Day para poner en marcha sus intentos de estafa.

Consejos para que identifiques una estafa y no caigas en la trampa

Desde Factchequeado contactamos Amazon, y nos indicaron que ven 2 tipos de estafa con más frecuencia durante Prime Day:

1 - Estafas de suspensión o eliminación de cuenta: en este caso se trata de mensajes de texto o correos electrónicos inesperados que aseguran que tu cuenta será suspendida o eliminada y solicitan que hagas clic en un enlace fraudulento para verificar la cuenta. Desde Amazon explican que a los clientes que llegan a estas páginas los intentan engañar para que proporcionen información de la cuenta, como información de pago o detalles de inicio de sesión de la cuenta.

2 - Estafas de confirmación de pedido falso: se trata de comunicaciones no solicitadas en las que los estafadores se hacen pasar por Amazon y que generalmente se refieren a una compra que no has realizado y donde te piden que actúes con urgencia para confirmar que realizaste la supuesta compra. Desde Amazon nos dicen que en 2022, más del 50% de las estafas en las que los ciberdelincuentes se hacían pasar por Amazon, utilizaban esta técnica de confirmación de pedido falso.

Amazon compartió con Factchequeado estos consejos para que no caigas en las trampas de los estafadores:

1 - No hagas clic en ningún enlace sobre una compra: mejor verifica tu historial de compras de Amazon directamente en tu cuenta de Amazon.com o en la aplicación móvil de Amazon.

2 - Ten cuidado con la falsa urgencia: los estafadores usualmente intentan crear una sensación de urgencia para convencerte de que hagas lo que te piden para quedarse con tu información y tu dinero.

Además, Amazon reitera que:

- Nunca solicitará pagos por teléfono ni correo electrónico, sino únicamente a través de su aplicación o sitio web.

- No pedirá que compres tarjetas de regalo (gift cards) ni requerirá que hagas pagos con tarjetas de regalo.

- Si tienes una duda puedes contactar directamente a la empresa a través de la aplicación o el sitio web. Nunca llames a números enviados por mensaje de texto o correos electrónicos o que aparezcan en búsquedas en línea.

- Amazon nunca pedirá que descargues o instales algún software para conectarte con servicio al cliente ni te solicitará pago alguno por el servicio de atención al cliente.

Por otro lado, la organización Better Business Bureau (BBB) alerta que “una vez Prime Day termine, puede que los estafadores recién estén comenzando”. El BBB dice que es posible que recibas algún mensaje en el que se hagan pasar por Amazon y te digan algo como “You Have a New Reward to Claim!” (“¡Tienes un premio por reclamar!”).

El mensaje puede que luzca real e incluya el logo de Amazon, pero en realidad es un engaño. El BBB dice que “así te de curiosidad, no caigas en la trampa. Los estafadores esconden software malicioso en algunos enlaces o archivos adjuntos. Cuando haces clic, pueden acceder a la información en tu computadora y robar tu información personal”.

El BBB recomienda que nunca hagas clic en enlaces o archivos adjuntos que provengan de correos desconocidos y siempre dudes de correos electrónicos no solicitados.

Si necesitas reportar un fraude Amazon tiene esta página en español donde puedes denunciar llamadas, correos, o mensajes de texto sospechosos.

Además, recuerda que también puedes reportar en español este tipo de estafas ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) haciendo clic aquí.

---

