Consumo
Suscriptores
Noticia
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atento el DACO a los precios de la gasolina

La agencia activa sus inspectores de hidrocarburos para prevenir la especulación tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

1 de marzo de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Esta semana en Puerto Rico, los precios de la gasolina por litro fluctuaban entre 76.7 y 81.7 centavos, según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. (Julio Cortez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcdo. Hiram Torres Montalvo, aseguró que no es momento para especular con el precio de la gasolina en Puerto Rico tras el ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán y anunció la activación preventiva de un grupo de inspectores para monitorear detalladamente los precios de la gasolina y otros hidrocarburos durante los próximos días.

Torres Montalvo indicó que, al momento, no existen indicios de interrupciones o disloques en el suministro de combustible que llega a Puerto Rico que justifiquen aumentos en el precio al consumidor.

Irán bombea aproximadamente el 11% de la producción de los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petréleo (OPEP) y control sobre el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde se desplaza una quinta parte de la producción petrolera del mundo y la mayor parte de la carga marítima que llega a Europa y América desde Asia.

“Hacemos un llamado a los comercios a no especular sobre el precio del combustible, principalmente la gasolina, ante la operación militar que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Irán”, indicó Torres Montalvo en un comunicado de prensa.

“No hay indicios, en estos momentos, de algún disloque en el suministro que llega a la isla. Estamos confiados en que no se utilizará este evento para fluctuar el precio en la bomba durante estos días”, expresó el funcionario.

Torres Montalvo dijo que los inspectores de la agencia se mantendrán atentos a los precios de la gasolina.

“Como medida de prevención, hemos activado el contingente de inspectores de hidrocarburos, quienes monitorearán el precio del litro de gasolina que se despacha al consumidor. Esta activación será por un periodo de varios días, con el propósito de garantizar transparencia y evitar prácticas especulativas que afecten el bolsillo de los consumidores”, añadió Torres Montalvo.

El pasado viernes, el precio del barril de crudo que se comercia en Cushing, Oklahoma y que se conoce como West Texas Intermediate (WTI) rondaba $67.02. El WTI, que también sirve de referencia a Puerto Rico apreció 2.8% en medio de las tensiones asociadas con el posible ataque a Irán.

El crudo Brent -que sirve de referencia en Europa- aumentó 2.9% hasta alcanzar $72.87, registrando el mayor aumento en siemte meses.

Según el DACO, el cambio en el precio del crudo no refleja aumentos extraordinarios que justifiquen ajustes inmediatos en el precio que pagan los consumidores en la estación de gasolina.

El DACO agregó que Puerto Rico cuenta con abastecimientos en tierra de hasta 30-45 días.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
