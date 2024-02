Cada centro determinará cuánto cobrará por la inspección de vehículos

Aunque no puede obligarse a que todos los centros de inspección cobren el nuevo máximo permitido de $20 por el servicio, el presidente de la Asociación de las Estaciones Oficiales de Inspección de Puerto Rico , Juan Carlos Roca, indicó este martes que la mayoría de sus colegas ha manifestado que va a establecer esa suma.

“Cada cual va a cobrar lo que entienda que sea justo para su negocio, pero la mayoría decidió que va a cobrar $20. Yo, como presidente, no puedo decirle que tiene que cobrar $20. Obviamente, yo no puedo hacerlo ni la ley me lo permite, pero obviamente todo el mundo lleva esperando mucho tiempo por esto″, explicó el líder de la organización, que agrupa a 385 centros de inspección en el país.