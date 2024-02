Las inspecciones de vehículos aumentan a $20

“La Ley 22 del 2000 establece que el costo de inspección es de $12 a $20. Eso no se había implementado. Trabajamos con los centros de inspección, se hizo el reglamento, se publicó para que las personas tuviesen participación ciudadana. Todo esto se tiene que trabajar con la ciudadanía, eso se hizo en diciembre”, añadió, al ser abordada por la prensa durante el anuncio de la construcción del nuevo terminal de lanchas en Ceiba.

El reglamento también establece que los centros de inspección no podrán cobrar por ningún servicio adicional relacionado con la revisión del vehículo .

Según Vélez Vega, lo que se cobraba por acceder al Cesco Digital o por la impresión de la certificación de cero multas, en ocasiones llegaba a sobrepasar los $20 . “Los centros de inspección tienen eso establecido por reglamento, que atempera con la ley y, entonces, pues nosotros también ayudamos a que esos costos adicionales no se puedan cobrar”, sostuvo la funcionaria.

“Si yo te cobro $20 es todo lo que tiene que ver con las inspección, pero si yo te hago una inspección y tú me dices que quieres una certificación de esa inspección, porque Banco Popular me lo pide, yo te voy a cobrar $2 por esa certificación, porque eso no está incluido en los $20″, explicó.