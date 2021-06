En un esfuerzo por alcanzar la inmunidad de rebaño, el centro comercial Céntrico reabrió el Centro de Vacunación, localizado en el segundo nivel del mall, en colaboración con VOCES y el Departamento de Salud.

El objetivo de este Centro de Vacunación es ofrecer a la población de Guayama y pueblos limítrofes la oportunidad de vacunarse contra el Covid-19 libre de costo. Los interesados en recibir la vacuna, solo deberán presentar una identificación con foto. Dicho Centro operará los siete días de la semana.

“De esta manera, nuestros visitantes podrán recibir la vacuna a su conveniencia en nuestras facilidades, sin cita y dentro del horario regular del centro comercial”, expresó Carolina Sánchez, directora de mercadeo de Céntrico.

El periodo de vacunación en Céntrico está disponible desde el 31 de mayo hasta el 4 de julio, durante el horario regular del centro comercial, que es lunes a jueves de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.; viernes y sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.