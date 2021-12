Como “falta de sensibilidad, desorganización y abuso”, así catalogó el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús E. Vázquez Rivera, la actitud que ha tomado el Departamento de Transportación y Obras Públicas, de no distribuir los marbetes correspondientes al mes de diciembre en los Centros de Inspección. La situación, afirman, ha dejado a miles de ciudadanos en toda la isla a la deriva porque no han podido comprar sus marbetes en esta época navideña .

“Por segundo año consecutivo tenemos un mes de diciembre con escasez de marbetes en todos los Centros de Inspección. En Puerto Rico sobre el 90% de los marbetes se venden en los Centros de Inspección especialmente en la época navideña, el mes de más tráfico para la compra de marbetes. No entendemos por qué volvemos a confrontar la misma situación. Queremos saber cuál es el problema de logística que tiene el DTOP que no puede tener la cantidad de marbetes necesario para la demanda que existe, y si los tiene, porque no los libera a los Centros de Inspección”, denunció el líder del CUD en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Vázquez Rivera sostuvo que el atraso provocado por DTOP afecta a los comerciantes y a los consumidores que necesitan de su vehículo para trabajar o realizar los quehaceres diarios. Los dueños de los 600 Centros de Inspección que hay en la isla, esperan que la situación se normalice a la mayor brevedad posible. “Lo peor de todo es que la Policía continúa dando multas a ciudadanos que no cuentan con el marbete, a pesar de que tienen conocimiento de la falta de marbetes debido a mala planificación del personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas”, indicó.

Mientras, en entrevista radial con WKAQ, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, insistió en que la información es incorrecta, y que la agencia sí está supliendo los marbetes correspondientes a los Centros de Inspección. No obstante, reconoció que en muchos casos, hay Centros de Inspección que suelen vender más de la cuenta, y por reglamento de Hacienda, tienen que presentar evidencia de las cantidades vendidas, para que el DTOP pueda autorizar el despacho de más marbetes.

“Sí hay marbetes en la isla y nosotros estamos haciendo diariamente inventario”, dijo.

Explicó que el reglamento de Hacienda estipula la entrega de 100 marbetes mensuales por Centro de Inspección. “Nosotros le estamos repartiendo de 100 a 400 marbetes semanales, dependiendo de cuál sea la fianza que tiene el centro. Todo esto es regulado, yo no puedo dar un número infinito de marbetes a los centros y ellos tienen que llegar con una certificación de lo que vendieron para yo poder darle otra cantidad de marbetes. Si dice de 100 a 200, nosotros estamos repartiendo de 200 a 400 para ayudarles con la escasez que ellos dicen que tienen”, precisó Vélez Vega.

Al mismo tiempo, la titular admitió que al final del año “quedan menos marbetes que en enero”, por lo que están solicitándole a la banca que devuelva los que no han vendido para poder repartirlos entre los Centros de Inspección con mayor demanda.

En Puerto Rico, la mayoría de los marbetes (84%) se venden en los Centros de Inspección y el restante 16% en las colecturías y en sucursales de bancos y cooperativas.