En tiempos del COVID-19 son varios los retos adicionales que enfrentan los comercios para mantener a flote sus operaciones, entre ellos lidiar con la posible aglomeración de consumidores en sus negocios y el tema de los contagios en la fuerza laboral.

Este fin de semana, y pese a que está vigente la Orden Ejecutiva que exige a los centros comerciales cerrados el permitir la entrada a una persona por cada 75 pies cuadrados y velar por que se cumpla el distanciamiento físico, en las redes sociales hubo fotos de aglomeración de gente en malls del área metropolitana.

Carlos I. Ayala, especialista en comunicaciones y redes sociales de Empresas Fonalledas, indicó que en efecto, en Plaza Las Américas está habiendo aglomeración de personas, mayormente en el primer nivel del centro comercial. “No pudiéramos decir que es una tienda en particular porque se ha dado en diferentes áreas”, aseveró.

Sostuvo, sin embargo, que hasta ahora no han excedido la directriz de una persona por cada 75 pies cuadrados, que establece la Orden Ejecutiva. Aseguró que aunque ya no se necesita hacer reservación para entrar a ese mall ni a Plaza del Caribe en Ponce, Empresas Fonalledas continúa monitoreando, mediante el uso de tecnología, la cantidad de personas que entra y sale de ambas propiedades.

“Esta es una situación dinámica y estaremos modificando y ajustando los planes cada vez que sea necesario. Es importante la colaboración de visitantes, inquilinos y empleados para que cada uno cumpla con su parte”, expresó el portavoz de Plaza.

En el pasado, ha habido largas filas en tiendas de calzado deportivo, como Foot Locker y Champs, entre otras. Y en las redes se comentó que este fin de semana (viernes y sábado) hubo filas en Bath & Body Works, que ya reabrió sus puertas.

Por su parte, Marnie Marquina, gerente de The Mall of San Juan, confirmó que ha habido mucho público en algunas tiendas del centro comercial, no solo en el fin de semana, sino incluso hoy lunes. De hecho, esta mañana había fila para entrar a Victoria’s Secret y Bath & Body Works. “Yo tengo las filas llenas. El mall abrió a las 10:00 de la mañana y en menos de una hora ya había 30 personas en fila. Pero, todas están a una distancia de seis pies. Aglomeración no hay”, afirmó Marquina.

Explicó la ejecutiva que el promedio de personas que permiten en fila es nueve, excepto en tiendas de mucha demanda, como Victoria’s Secret y T-Mobile, que permiten hasta 15. Cuando la cantidad de clientes excede ese número los mueven a distintas áreas del mall, entre ellas al área de juegos para niños que está cerrada, manteniendo la distancia y en coordinación con la seguridad del mall y los establecimientos.

“El problema es cuando viene gente en grupos o en familia. Ahora tenemos un grupo de cuatro personas, los mantenemos juntos. Cada cierto tiempo desinfectamos las áreas de contacto y no permitimos a nadie sin masacarilla”, dijo Marquina.

Francis Xavier González, vicepresidente de Site Centers en Puerto Rico, con 12 centros comerciales en la isla -entre ellos Plaza del Sol y Plaza Río Hondo en Bayamón y Plaza del Norte en Hatillo-, aseguró que en sus propiedades no ha habido aglomeración de gente, con excepción de Best Buy en Río Hondo. “Best Buy está trabajando con la mitad de su plantilla y se formaban filas kilométricas, pero ya hoy está todo bajo control”. González atribuyó las largas filas de Best Buy a los días de ventas sin IVU.

Mientras, Adolfo “Tito”González, presidente de San Patricio Plaza en Guaynabo y de la Asociación Puertorriqueña de Centros Comerciales, le dio la bienvenida a la investigación que hará el Departamento de Salud y dijo que están dispuestos a adoptar otras medidas de prevención que puedan sugerirle para el bien de los empleados y los clientes.

Problema de contagios

Otro reto de los comercios, incluyendo los supermercados, es mantener a su personal libre del COVID-19. Para ello, han implantado estrictas medidas de control. José Revuelta, presidente de SuperMax reconoció que varios empleados en sus tiendas han dado positivo, pero la gerencia ha sido proactiva, desinfecta de inmediato la tienda afectada, envía al empleado a la casa y a los que han estado cerca de ese empleado.

Así ocurrió en el SuperMax de Magnolia en Bayamón, en la que una empleada dio positivo al virus, y una vez obtuvieron la confirmación, enviaron a cuarentena a otros tres empleados que habían estado cerca de esa persona. La persona que dio positivo al virus no podrá regresar a trabajar hasta que tenga dos pruebas moleculares negativas. Los otros tres empleados pueden regresar si al cabo de 14 días en cuarentena se hacen la prueba y arrojan negativo, explicó Revuelta.