Chili’s Puerto Rico donará 15% de las ventas online durante el Día Nacional de la Mascota

Chili’s Puerto Rico se unió a la organización sin fines de lucro United for a Cause Foundation (UCF), para celebrar este jueves el Día Nacional de la Mascota con una recaudación de fondos a través de los 23 restaurantes alrededor de la isla.

“En Chili’s estamos comprometidos con el bienestar de las comunidades en las que operamos”, dijo Irmaliz Romero, gerente de Mercadeo Senior de la tenedora International Restaurant Services, Inc. (IRSI). “Esta alianza con United for a Cause Foundation nos llena el corazón y es una forma de contribuir a la importante labor que realizan para mejorar la calidad de vida de los animales sin hogar en Puerto Rico.”