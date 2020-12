La proveedora de telecomunicaciones Claro anunció hoy sus ofertas exclusivas de Cyber Week a través de su tienda en línea https://tienda.claropr.com/ y su nuevo canal de Televentasm entre las que se destacan gran variedad de equipos gratis y con descuentos y accesorios.

“Nuestro Black Friday comenzó hace varias semanas y lo seguimos extendiendo ahora con la venta del Cyber Week en nuestra tienda en línea o llamando a Televentas al número 1-833-642-2576. Tenemos excelentes ofertas exclusivas con descuentos y grandes ahorros con los equipos más buscados. Los invitamos a hacer sus compras en línea de manera segura, con entrega gratis en sus hogares en 48 horas”, indicó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

iPhone12 de regalo

Al renovar o mover as cuentas a Claro, los clientes reciben gratis el nuevo iPhone 12 de 64 GB sin necesidad de hacer trade-in. Además, regalarán el Apple Airpod w/Wireless Charging case con la activación del iPhone 12. Por otro lado, al renovar en Claro también te regalarán una SIM Card con 15 GB de Internet On the Go para que uses tu iPhone saldo como hotspot.

PUBLICIDAD

Samsung S20+ y S20 Ultra con $100 de descuento

Los clientes podrán adquirir el Samsung S20+ y Samsung S20 Ultra con $100 de descuento en plan desde $29 al mes. También, regalarán un par de Samsung Galaxy Buds+ con la activación del S20+ o S20 Ultra.

Accesorios con descuentos

En la tienda online, Claro ofrece una variedad de accesorios de marcas originales con 20% de descuento, Entre estos, mencionó los populares Airpods de Apple, así como los Galaxy Buds de Samsung y los relojes inteligentes de ambas marcas.

Ofertas disponibles solo en la tienda en línea o Televentas del 30 de noviembre al 6 de diciembre.