Cobran tarifas de valet parking, pero no estacionan los autos

“Aquí estamos viendo un atrevimiento descarado. Los consumidores estacionaban por su cuenta, sin ningún servicio adicional, y aún así les cobraban tarifas desmedidas. Esto es un abuso que no vamos a tolerar. Estos negocios fueron advertidos durante toda la semana, y decidieron continuar violando la ley y aprovechándose de la gente. Los avisos de infracción están en proceso, vamos a multar y a cobrar. En Puerto Rico, hay leyes y se tienen que respetar. No puede haber competencia desleal ni atropello al consumidor”, expresó Rodríguez Erazo.

Estacionamientos y violaciones

2. CM Parking, Inc h/n/c Estacionamiento - Estaban cobrando tarifa fija de $10 no aprobada por el DACO

3. ICON Parking, LLC y/o Chardón HC,LLC- Tenían servicio Valet y no estaban estacionando el vehículo - No rótulo de Alternativas de Pago

4. Parking For You, Corp h/n/c Estacionamiento VIP- Tenían servicio de Valet y no estaban estacionando los vehículos- Licencia no visible.

7. CVEARB y/o 24 Market Place- Cobran $10 tarifa fija no aprobada por DACO; no rótulo operador; no reseña Ley 186; no rótulo lote lleno y no hojas de reclamación.