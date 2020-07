Los supermercados, ferreterías y farmacias de comunidad aseguran contar con inventario suficiente para suplir la demanda de los que se preparan para enfrentar el posible paso del fenómeno atmosférico en las próximas horas.

“Desde hace meses nos hemos preparado para la temporada de huracanes con un 30% más de inventario en los artículos de primera necesidad”, afirmó Eduardo Marxuach, presidente de Supermercados Econo.

Señaló que el tráfico de clientes en los Econo comenzó a aumentar desde ayer martes. “El consumidor ha respondido al llamado a prepararse y estamos viendo un tráfico mayor al que es normal durante los últimos días del mes”. Añadió que las órdenes en la plataforma digital también han aumentado, en ese caso un 15% desde esta pasado lunes.

Las leches UHT, el agua, galletas de soda, jamonilla, salchichas, corned beef y baterías son los artículos de mayor demanda en Econo, según el presidente. Algunos supermercados están limitando la compra de cajas de agua a dos por persona. Además, es probable, dijo Marxuach, que el cliente no encuentre determinada marca o tamaño, pero aseguró que tienen todos los productos en cantidades suficientes.

PUBLICIDAD

La cadena Supermercados Selectos está también bien surtida para esta temporada de huracanes. “Estamos listos. Hay mercancía suficiente para suplir la demanda y contamos con todos los productos para la emergencia”, aseguró Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de la cadena.

Desde el lunes, Selectos ha experimentado un alza en las órdenes por internet de 13%, según Rodríguez. Agregó que la categoría de agua es la única en la que están controlando la cantidad que puede comprar el cliente, y la están limitando a entre dos y cuatro cajas por cliente, dependiendo de la tienda.

En los Walmart, Sam’s Club y Supermercados Amigo, la mayoría de la gente está comprando mercancía de primera necesidad en preparación a la llegada de la tormenta, según Iván Báez, director de Asuntos Públicos y Gubernamentales de la empresa.

Por ahora, Sam’s Club es la única de los conceptos de Walmart que está limitando la compra de algunos artículos. En este caso, permiten la compra de un generador por cliente y el agua la limitan a cinco paquetes por socio, informó Báez.

La cadena de ferreterías Home Depot es otro de los comercios al que están acudiendo los consumidores para apertrecharse de tablas, linternas y baterías, entre otros artículos.

“Hemos trabajado por meses para tener los inventarios disponibles en artículos de primera necesidad. Nos mantenemos operando el mayor tiempo posible para servir a nuestras comunidades de la manera más segura”, dijo Ana Jiménez, gerente general de Home Depot en Puerto Rico. Agregó que la cadena está operando hasta las 8:00 p.m.

PUBLICIDAD

Las pequeñas ferreterías no se quedan atrás y están también vendiendo cisternas, generadores, tensores, estufas, varetas de tormenteras y todo lo relacionado a la temporada de huracanes. “La clientela se pone un poco nerviosa con esta temporada y no es para menos”, comentó Carlos Soto, presidente de la cadena True Value e Puerto Rico, al señalar que “estamos ante una temporada fuera de lo normal, es el mes de julio y ya se han formado varios disturbios”.

Mientras, Edwin Pabón de las ferreterías Construrama en Vega Baja, indicó que mucha gente ha visitado las ferreterías desde principios de semana para prepararse para la tormenta. Hoy el flujo de clientes se ha normalizado. No obstante, Pabón indicó que los mayoristas no tienen suficiente inventario para suplir a las ferreterías y señaló que hay escasez de linternas, tuberías y bombas de agua, entre otros artículos.

De otro lado, las farmacias de comunidad cuentan con suficientes abastos de medicamentos y otros efectos de primera necesidad para enfrentar el fenómeno atmosférico que se espera llegue a la isla más tarde en el día.

“Las farmacias de comunidad estamos listas con suficientes medicamentos y con otros productos fuera del recetario para enfrentar cualquier fenómeno atmosférico. Además de los medicamentos recetados, están bien surtidas con productos esenciales como baterías, linternas, velas, fósforos, agua y comestibles de la canasta básica de alimentos para que nuestros clientes puedan enfrentar un apagón de luz o suspensión del servicio de agua potable”, manifestó Linda Ayala, La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFCPR).

PUBLICIDAD

Ayala hizo un llamado a que las personas revisen sus medicamentos para asegurar que tienen suficientes para varios días. “De la misma manera que las personas se preparan con agua y alimentos tienen que asegurarse que tienen suficientes medicamentos para varios días”.

El huracán María fue una gran lección para las farmacias de comunidad y la mayoría ha invertido para asegurar la continuidad de sus servicios a la clientela. “Las farmacias tienen generadores de energía en caso de que se vaya la luz y se han abastecido de combustible para durar varios días sin servicio de energía eléctrica. Estamos listos para continaur operando y sirviendo a nuestros pacientes y clientes”, agregó Ayala.

En cuanto a la operación del tráfico en los muelles, Eduardo Pagán, presidente de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, indicó que todo fluye con normalidad. Explicó que los barcos llegan a la bahía de San Juan los lunes y viernes. “Los miércoles y jueves son lentos en tráfico, así que no esperamos contratiempos”.

Agregó Pagán que, dependiendo de las condiciones del mar y la ruta que siga el sistema meteorológico, es probable que los barcos que lleguen el viernes lo hagan con algunas horas de retraso, tal vez entre tres o cuatro horas.