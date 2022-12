Los centros comerciales usualmente adoptan horarios especiales para la época navideña. Si estás contando con terminar tus compras en estos días, aquí compartimos los ajustes que han hecho este año, cuando los feriados de Navidad y Año Nuevo caen en fin de semana.

Plaza del Caribe en Ponce: Hasta el 23 de diciembre abre de 9:00 a.m. y cierra una hora más tarde, a las 10:00 p.m. El sábado de Nochebuena cierra a las 7:00 p.m. y el sábado de Nochevieja también. Domingo de Navidad permanece cerrado.

La tienda Macy’s en este centro comercial abre hoy y mañana hasta las 11:00 p.m.

Plaza Las Américas en Hato Rey. Hasta el 23 de diciembre abren de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. El sábado de Nochebuena cierra a las 7:00 p.m. y el sábado de Nochevieja también. Domingo de Navidad permanece cerrado.

La tienda Macy’s extendió su horario de hoy y mañana hasta las 11:00 p.m.

San Patricio Plaza en Guaynabo: Del 22 al 23 de diciembre extiende el horario hasta las 10:00 p.m. El sábado 24 opera hasta las 7:00 p.m. Domingo de Navidad no abre, pero algunos restaurantes y cines podrían abrir con horarios especiales.

Las Catalinas Mall en Caguas: Hasta el 23 de diciembre abre a las 8:00 a.m. y cierra a las 9:00 p.m. El sábado, víspera de Navidad, el cierre se adelanta a las 7:00 p.m. En Navidad estará cerrado.

Céntrico en Guayama: Termina operaciones hoy jueves a las 8:00 p.m. y el viernes a las 9:00 p.m. El sábado de Nochebuena hay oportunidad de comprar entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. Mientras, el sábado de Año Viejo termina más temprano, a las 4:00 p.m. Los domingos de Navidad y Año Nuevo estará cerrados.

En el Marshalls de Céntrico, el horario extendido es de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. hasta el viernes 23. Mientras, el sábado 24 abren a la misma hora, pero cierran a las 6:00 p.m. Domingo de Navidad estarán cerrado.

Plaza del Sol en Bayamón: Hoy y mañana, viernes, tiene horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Los sábados del 24 y 31 de diciembre abre a las 8:00 a.m. y comienza el cierre a las 7:00 p.m., aunque se reconoce que algunos comercios podrían operar hasta más tarde. En Navidad y Año Nuevo el centro comercial estará cerrado, pero algunos restaurantes y cines operarán con horario especial que se debe consultar con cada comercio en particular.

Plaza Río Hondo en Bayamón: Jueves y viernes cierra a las 9:00 p.m. En Nochebuena, comienza a las 8:00 a.m y cierra a las 7:00 p.m. Este horario se repite el siguiente sábado de Año Viejo. Mientras, en Navidad y Año Nuevo el centro comercial estará cerrado, con la excepción de los cines y restaurantes que decidan abrir.

The Mall of San Juan: Hasta el viernes 23 tienen abre de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. El sábado 24 adelantan el fin de operaciones a las 6:00 p.m., seguido por cierre el domingo de Navidad. Mientras, el viernes de Año Viejo se retorna a la apertura regular a las 10:00 a.m. pero con un cierre más temprano a las 6:00 p.m. y el domingo de Año Nuevo estará cerrado. Se advirtió que los horarios de los restaurantes pueden ser distintos.

The Outlets at Montehiedra en San Juan: Opera de 8:00 a.m. a 9:00 p.m del 22 al 23 de diciembre. Los sábados 24 y 31 tendrá cierre paulatino desde las 7:00 p.m. No abrirá en Navidad ni Año Nuevo.

The Outlet at Rout 66 en Canóvanas: Mantiene horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. hasta el viernes 23, y el sábado 24 cesa operacoines desde las 7:00 p.m. Domingo de Navidad estará cerrado.

Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta: Opera en su horario regular hasta las 9:00 p.m., con excepeción de los sábados 24 y 31 de diciembre, cuando adelantan el cierre a las 6:00 p.m. Domingos de Navidad y Año Nuevo estarán cerrados.

Mayagüez Mall: Hoy cierra a las 8:00 p.m. y mañana a las 9:00 p.m. Sábado de Nochebuena hasta las 7:00 p.m. Domingo de Navidad estará cerrado.

Tiendas Walmart: Mantienen los horarios de sus respectivas tiendas, con ajustes para los festivos. El sábado 24 el horario corre de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. En Navidad, estarán cerradas. Mientras, el sábado de Nochevieja operarán de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. El domingo de Año Nuevo abrirán de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.