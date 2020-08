Los consumidores están saliendo a comprar con mascarillas puestas y esperan en fila para entrar a los grandes comercios, según observó El Nuevo Día en un recorrido que hizo por varias cadenas de tiendas de las áreas de San Juan, Guaynabo y Bayamón.

El Nuevo Día visitó hoy las megacadenas Walmart, Costco, Sam’s Club y Marshalls para ver cómo las cadenas están manejando las filas y cumpliendo con el 25% de capacidad máxima en sus establecimientos.

La nueva Orden Ejecutiva 2020-062 estipula en cuanto a los comercios de venta al detal que “se prohíben las filas en estos establecimientos, deben desarrollar un sistema para que los clientes esperen dentro de su vehículo”. Esta prohibición ha causado dudas y sorpresa entre los comerciantes.

Hasta ahora ninguna de estas cuatro cadenas cuenta con un sistema -ni manual ni digital- que permita que el cliente espere su turno en el auto.

Al momento en que este diario visitó el Costco de la avenida Los Filtros y el Marshalls de Plaza Caparra en Guaynabo los clientes entraban sin problemas y no había filas afuera.

Sin embargo, en Walmart de Plaza del Sol sí hubo fila en varias instancias, pero se movían rápido. Luis Castillo, asistente de gerente, indicó que la capacidad máxima con la nueva orden es 600 personas, y la cadena por precaución no deja pasar a más de 525.

Al momento de la entrevista, había 519 personas dentro de la tienda, según un conteo que llevaba en una tableta. Una vez llegaran a las 525, aseguró Castillo, detendían la fila. Sin embargo, eso nunca ocurrió, la gente continuó entrando en orden.

Dentro del Walmart los departamentos más concurridos eran los de alimentos, comida para bebé y electrónica, debido a la alta demanda de laptops para los estudiantes que toman las clases a distancia.

“La interpretación es que el negocio tiene que controlar la fila”, dijo Castillo, cuando El Nuevo Día le preguntó cómo la tienda evitaría las filas para cumplir con la orden ejecutiva.

Blanca Malavé viajó desde Río Grande hasta el Walmart de Bayamón para hacer sus compras. “Había escuchado que encontraron bastantes empleados con COVID-19 en el Walmart que yo voy y soy paciente de cáncer. No me puedo enfermar porque me van a hacer un trasplante de médula”, dijo al explicar el por qué compró en Bayamón. “Hay gente en fila, pero se está moviendo”, agregó Malavé, quien aprovechó el viaje para visitar a su mamá, quien reside en Bayamón.

Muchos de los clientes, tanto en Walmart como en Sam’s Club de la avenida Kennedy, eran personas de la tercera edad.

“Por las mañanas oro y me tiro”, expresó una dama, que se identificó como la señora Marrero, y que estaba junto a su esposo José Rivera en el Sam’s Club. El matrimonio contó que ayer visitó también el establecimiento y la fila era inmensa, tanto que pensaron no bajarse a comprar.

Pero, notaron que la fila se movía con rapidez y se bajaron. “Está bastante organizado, y la gente tiene conciencia de dejar la distancia”, dijo Marrero.

Este diario les preguntó si no temían contagiarse, y el esposo respondió en la negativa. “Yo le tengo más miedo a los políticos, pánico les tengo”.

La pareja comentó que ayer estuvieron en Plaza Las Américas y había una larga fila para entrar al Banco Popular y al correo. Y en Viejo San Juan vieron varios jóvenes sin mascarillas.

En Sam’s Club de la Kennedy caben 275 personas, según la nueva orden, y la cadena dejaba pasar a los clientes en grupos de 25. Tenían dos filas, unos para los de 60 años o más, y otra para los clientes más jóvenes.

Una de las clientes que hacía fila en la de 60 años se quejó de que Sam’s Club dejaba entrar a más de una persona por familia, contrario a lo que dice la orden. “No están cumpliendo, aquí hay gente que viene a acompañar a otros y entran con los de 60 años, y le quitan ese espacio a los demás. Están violando la orden”.

En Sam’s Club la mayoría de los clientes fue a comprar comestibles, agua embotellada y productos escolares. “Antes los televisores se iban tan pronto los poníamos. Ahora, tenemos una estiba ahí y no se han ido. Es que se acabaron las ayudas”, comentó uno de los empleados que controlaba la fila.

La Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y la Asociación Puertorriqueña de Centros Comerciales le pidieron al gobierno que clarifique la orden ejecutiva en cuanto a la prohibición de las filas y sobre el número de personas por familia que pueden entrar a los comercios.

Hasta ahora, ninguna de las dos entidades ha obtenido respuesta, según confirmaron sus presidentes Iván Báez y Adolfo “Tito” González, respectivamente.

Por su parte, Henry Escalera, comisionado del Negociado de la Policía, reiteró a El Nuevo Día que las filas están prohibidas.

“Segun establece la Orden Ejecutiva 2020-062 en su sección 6ta, no se permiten filas de espera fuera de los comercios. Cada comerciante o persona a cargo del establecimiento debe implementar medidas como sistema de turnos, reservación, recogido desde el vehículo o cita previa”, aseveró Escalera.

De igual forma, aclaró que se permite la entrada de solo una persona por familia, salvo contadas excepciones. “La sección 15ta explica que solo se permitirá la entrada de una persona por familia (domicilio) a los establecimientos autorizados. La única excepción a esto sería cuando una persona requiere asistencia para realizar sus gestiones debido a discapacidad física o condiciones de salud”, reiteró el comisionado de la Policía.