La Orden Ejecutiva vigente (2020-062) ha desconcertado a cadenas de tiendas y centros comerciales, pues no previeron que la gobernadora Wanda Vázquez prohibiría las filas frente a los establecimientos, por lo que evalúan opciones con rapidez para poder cumplir con la directriz.

“Esto nos ha cogido por sorpresa”, dijo José González, propietario de la cadena Pepe Ganga. “Estamos creando una plataforma dentro de nuestra página digital para que la gente acceda y se anote cuando llegue al estacionamiento. Esperamos que esté lista antes de que llegue el fin de semana”, indicó el empresario.

Por ahora, los clientes de Pepe Ganga tendrán que anotarse en una lista cuando lleguen a la tienda, en la que informarán el nombre y número de celular y regresan al carro a esperar que los llamen.

La cadena Capri implantó un sistema similar, en la que el cliente solicita un turno al empleado que esté en la puerta, la da su nombre y número de móvil y espera en su auto hasta que lo llamen.

Por su parte, los centros comerciales trabajan en el diseño e implementación de un sistema de muestreo que les permita probar que están en cumplimiento de la orden ejecutiva, explicó Adolfo “Tito” González, presidente de San Patricio Plaza en Guaynabo y de la Asociación Puertorriqueña de Centros Comerciales (APCC).

“La próxima semana empezaremos a muestrear. Las muestras son distintas, según el tamaño del centro comercial, el número de tiendas, cuántas entradas tengan. Haremos observación en ciertos momentos del día para ver si hay filas. Debe ser algo lo más representativo posible al comportamiento de los clientes en cada centro”, sostuvo el presidente de la APCC.

“Esta autofiscalización del sector no sustituye la fiscalización que debe realizar el Estado”, insistió el ejecutivo de San Patricio Plaza.

Piden enmiendas

González señaló que le solicitaron al gobierno que enmiende la orden ejecutiva para que permitan hasta dos personas por familia -ahora se permite solo una- y que permita hasta cinco personas en fila por tienda, siguiendo los protocolos y el distanciamiento de seis pies. No obstante, todavía no han recibido respuesta.

Sobre el sistema de muestreo, comentó que existe la posibilidad de que los centros comerciales contraten a un grupo de universitarios que estudian Ingeniería Industrial para que realicen las visitas y documenten los hallazgos. El grupo asesor económico de la gobernadora les está ayudando a establecer el contacto con los recintos, tanto con la Universidad de Puerto Rico, como con universidades privadas, según González.

La APCC preparó una campaña educativa para concienciar a la gente sobre los peligros del virus y de la importancia de cumplir con las medidas de higiene y seguridad. No obstante, aún desconcen cuándo la lanzarán.

Plaza las Américas aclaró que a pesar de las nuevas instrucciones no regresarán a su sistema de citas, ya que las filas no están ocurriendo para entrar al mall, según Lorraine Vissepó, a cargo de Comunicaciones del mall. Sin embargo, aseguró que “aunque no estamos requiriendo reservaciones, llevamos un conteo digital de cuántas personas hay en cada momento. Además, tomamos la temperatura a todos los clientes y empleados”.

Vissepó indicó que cada tienda es responsable de establecer su propio sistema para evitar las filas, y tanto Plaza Las Américas como Plaza del Caribe, ayudará a sus inquilinos a cumplir con la directriz del gobierno.

Necesario abrir los domingos

Mientras, la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), solicitó también al gobierno que les clarificara el asunto de la prohibición de las filas y pidió que reconsidere la decisión del cierre los domingos. Hasta que no tengan respuesta, prefieren no hacer declaraciones, indicó su presidente Iván Báez.

El dueño de Pepe Ganga, quien es parte de la junta directiva de la ACDET, confía en que el gobierno permita las filas con distanciamiento. “Esperamos que el gobierno reconsidere este requisite (de hacer fila) porque no es necesario, deben eliminarlo. Las filas no son focos de contagio, si se hacen controladas y siguiendo los protocolos de higiene y seguridad”, aseveró el empresario.

La Asociación de Restaurantes (ASORE), dijo que cada establecimiento es responsable de cumplir con la orden vigente y para ello mantienen orientados e informados a los socios de la entidad.