Con el fin de hacer valer los derechos de los consumidores, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, informó hoy las medidas firmes que la agencia empezó a adoptar a esos fines.

Entre las medidas informadas por Rivera Rodríguez en conferencia de prensa destaca la divulgación mensual de los nombres de los comercios que incumplen con resoluciones del DACO, y que se niegan a pagar a los consumidores o a proveerles el remedio ordenado por un juez administrativo. Dicha medida se implementará a la par con la radicación de acciones judiciales ante el Tribunal de Primera Instancia, además de procesos para la imposición de multas a los comercios incumplidores.

“Aquí estamos hablando de casos que pasaron ya por todo el proceso administrativo ante el DACO; es decir, que un juez evaluó la prueba y determinó que, a la luz del ordenamiento vigente, el querellante tenía la razón, y concedió algún remedio a su favor”, explicó Rivera Rodríguez, quien enfatizó, que “pese a haber ya determinaciones en su contra, estos comercios buscan seguir alargando innecesariamente la lucha del consumidor por la vindicación de sus derechos. Y eso, de manera alguna, lo podemos permitir”.

Esta semana, el DACO radicó 21 “peticiones de hacer cumplir orden”, solicitando la intervención judicial para lograr el pago de $250,299.37 a favor de los consumidores. Entre los comercios contra quienes hubo que iniciar estos procesos se encuentran: World Solar Pro LLC; Alicea Specialty Construction; Union Auto Group, Corp.; Techos y Más, Inc.; Multitechos PR, Impacto Urbano, Inc.; y World Solar Pro LLC.

Adicionalmente, el DACO inició procesos de imposición de multas a comercios con incumplimientos reiterados o que adeudan sumas excesivas a los consumidores. Bajo este criterio, la agencia emitió Órdenes de Mostrar Causa y citación a vista a: New Millenium Construction Corp. y Jorge L. Ríos Ortiz; Euro Boutique, Inc.; United Surety & Indemnity Co.; Empresas de Autos Carlos Padilla (DBA Car Store Inc.); Radamés Burgos; y Wood Finish Shop. Con estos casos se espera recobrar $231,962.00 en beneficio a los consumidores.

“Los incumplimientos de los comercios con las órdenes de nuestros jueces conlleva una inversión adicional de recursos para la agencia. Estos recursos deberíamos poder enfocarlos en la implementación de otros proyectos y medidas en protección a los consumidores. Y eso es precisamente lo que queremos al divulgar los nombres de los comercios incumplidores. Confiamos en que ello sirva de disuasivo y que, cada vez, ese listado sea menor”, señaló Rivera.

Durante las primeras dos semanas de junio, se radicaron 20 “peticiones de hacer cumplir orden”. Dichas solicitudes suman un total de $61,068.29 en recaudos a favor de los consumidores. Entre los comercios que este mes el DACO tuvo que llevar al Tribunal por incumplimiento se encuentran: Imperio Auto Corp; Home Interior Design; y LIV Fitness Clubs Condado, LLC.

Hasta el mes de mayo del corriente, se encontraban pendientes de ser atendidas por la Rama Judicial un total de 98 “peticiones de hacer cumplir orden” del DACO. Tales solicitudes suman un total de $406,612.31 en beneficios a los consumidores.

“Esta iniciativa es parte de la política de transparencia del DACO. Es, además, un aspecto bien importante en nuestro objetivo de que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas, y con ello reducir el número de querellas”, acotó el secretario. “Tenemos la mejor intención de trabajar de la mano con los comercios y ayudarles a no incurrir en incumplimientos, Lo que no podemos tolerar es que se irrespete el foro administrativo y, mucho menos, que se pretenda burlar al consumidor”, concluyó.

A partir del 1 de julio de 2021, el listado de los comercios que incumplen con resoluciones a favor de los consumidores estará disponible en la página www.daco.pr.gov.