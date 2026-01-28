DACO alerta sobre nuevo esquema de fraude que usa logos de Microsoft

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó a la ciudadanía sobre un nuevo esquema de fraude electrónico, que envía emails falsificados con los logos de la empresa Microsoft para inducir a los recipientes a que divulguen sus datos personales y financieros.

Según la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos del DACO, el esquema se ejecuta al lograr que los consumidores den clic en enlaces fraudulentos que piden confirmar información como nombre, cuentas bancarias, direcciones y fechas de nacimiento.

“Los técnicos de la Unidad han identificado un sofisticado esquema, el cual entendemos que se desarrolló utilizando algoritmos de inteligencia artificial, por lo detallado del mensaje”, expuso Hiram Torres Montalvo, secretario del DACO, mediante comunicado. “El correo electrónico está bien construido, y como utiliza una imitación casi idéntica del logo de la empresa de software Microsoft, llama mucho la atención y es posible que los consumidores se confundan”.

El funcionario precisó que los correos examinados utilizan imitaciones casi idénticas de los logos de Microsoft y frases como “notificación relacionada a su cuenta de Microsoft y sus detalles de pago”. Los correos compartidos por la agencia son en inglés.

El DACO alertó sobre un nuevo esquema de fraude electrónico que utiliza correos falsos con artes gráficas y logotipos casi idénticos a los de la empresa Microsoft. (Suministrada )

“Luego le solicita al consumidor ‘verificar y actualizar sus datos de pago’ y proveen un botón (link) para que la posible víctima pulse el mismo. Ese enlace lleva al consumidor a una página donde solicitan datos específicos de sus tarjetas de crédito, dirección postal y fecha de nacimiento; en un claro intento de hurtar esa data para cometer fechorías”, explicó.

Para no caer víctima de este esquema, que describió como uno de los “más sofisticados que hemos detectado”, Torres Montalvo urgió a no pulsar ningún enlace, porque esa es “la puerta para que estos criminales tengan acceso” a los dispositivos y datos de sus víctimas.

“Muchos ciudadanos utilizan cuentas de correo electrónico de Microsoft, así como programas de uso, incluyendo el tradicional Office. También, hay cuentas para ‘gamers’, como es el caso del XBox, entre otros. Por eso algunos podrían estar tentados a entrar al enlace que proveen. No lo hagan. Entren a su cuenta mediante un browser (en referencia al programa que se utilice para navegar internet, como Chrome, Edge o Safari) y revisen”, recomendó.

Los consumidores también se expondrían a otros cibercrímenes como robo de identidad y acceso no autorizado a sus cuentas, lo cual puede redundar en pérdida de dinero o transacciones no autorizadas.

Como medida para evaluar la veracidad del ‘email’, peritos de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor sugirieron al consumidor revisar la raíz del mensaje, el nombre después de ‘@’ que lo envía. En este caso, ese correo es ij@agrobiosmart.com, no termina en Microsoft, lo que levanta banderas de alerta adicionales.