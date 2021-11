Consciente de que este año las ventas navideñas se han adelantado y que los consumidores comprarán más por internet, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), a través de su secretario Edan Rivera Rodríguez, dijo estar listo para fiscalizar el cumplimiento de los comercios con las normas que les aplican cuando anuncian productos a precios especiales, lo cual incluye el proveer remedios a los consumidores si se les agota la mercancía antes del tiempo mínimo garantizado.

La agencia llevó a cabo hoy un taller con personal administrativo, y los 40 inspectores de las divisiones de Asuntos del Consumidor y Pesas y Medidas, en donde se que combinó la modalidad presencial con la virtual, y se discutieron los pormenores del plan de trabajo que entró en vigor finalizado el taller.

“Este año vamos a dar gran énfasis al ámbito de orientación al consumidor. Somos conscientes de los efectos que la pandemia ha traído en la cadena de distribución de productos; no obstante, ello no exime a los comercios de sus obligaciones con los consumidores”, aclaró Edan Rivera Rodríguez, secretario del DACO, quien recalcó que, “como agencia, nuestro deber es asegurarnos de que no se incurra en prácticas engañosas”.

El funcionario puntualizó que “es vital que los consumidores sepan los derechos que se activan cuando un comercio anuncia mercadería en ventas especiales, así como los mecanismos con los que cuentan para hacerlos respetar. Nuestros inspectores están al día con las normas vigentes, y todos en el DACO nos mantendremos alertas para asegurar que no se vulneren esos derechos”.

Si un comercio anuncia algún artículo a precio especial, y no tiene el producto disponible, o se le agota antes del tiempo mínimo garantizado, deberá ofrecer a los consumidores un artículo sustituto, o un “rain-checks” (vale). También podrá ofrecer un descuento equivalente a la diferencia entre el precio regular y el precio en especial de un producto, o vender el artículo al precio anunciado (o a uno menor), y enviarlo por correo a la residencia del consumidor sin cobro por envío y franqueo.

“La única forma en que un comercio no vendría obligado a proveer algún remedio al consumidor si se le agota la mercancía anunciada en especial, es si cuenta con inventario suficiente para responder a la demanda razonablemente anticipada”, recalcó Rivera, quien aclaró que “esta norma, que es similar a la de otras jurisdicciones, aplica por igual a las ventas por Internet”.

El secretario detalló que, dado que las ventas especiales de época navideña se adelantaron este año, la agencia prevé realizar todo tipo de operativos, los cuales abarcarán no solo las ventas presenciales, sino también las virtuales.

“Nuestra exhortación a todos los comercios es que acaten las normas que les aplican para evitar sanciones”, aseveró Rivera. “Estamos más que abiertos a aclararles cualquier duda en torno a la reglamentación vigente; así como a trabajar conjuntamente para poder proveer remedios inmediatos y lograr la satisfacción del consumidor”, concluyó.