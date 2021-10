El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) multó a dos fabricantes de gasolina y a dos distribuidoras al proceso de imposición de multas tras encontrar que incurrieron en faltas a varias disposiciones de ley sobre la calidad y los precios de los productos que ofrecen.

La agencia, además, recomendó implementar varios mecanismos para monitorear y regular la industria del combustible ante el alza en el precio del litro de gasolina, incluyendo la reactivación del Comité Interagencial sobre la Industria de la Gasolina.

El secretario Edan Rivera Rodríguez indicó, mediante comunicación escrita, que los fabricantes American Petroleum y Cabo Rojo Gas & Oil fueron multados por incumplir con los procesos de radicación de documentación solicitada, mientras que las distribuidoras de gasolina Toral Petroleum y Bita’s Fuel fueron amonestadas por no presentar certificaciones de calidad de la gasolina y por no mostrar a los consumidores rótulos que muestren los aditivos que contienen la gasolina que están vendiendo.

La subsecretaria del DACO, María Fernando Vélez León, explicó a El Nuevo Día que las cuatro empresas ya fueron notificadas sobre la expedición de las multas: American Petroleum y Cabo Rojo Gas & Oil fueron amonestadas con multas de $10,000 para cada uno, mientras que las multas para Toral Petroleum y Bita’s Fuel no fueron divulgadas debido a que el proceso se encuentra en la División de Estudios Económicos de la agencia.

“En el caso de Toral y Bita’s, la contestación de requerimiento de estas compañías fue que la Ley 127-2020 no les aplica a ellos, por lo que entienden que no están obligados a brindar esa información. La interpretación de la División de Estudios Económicos es que esto cualificaría como una violación a la ley. Los casos se refirieron a la División de Fiscalización para que los abogados de la División Legal vean lo que aplica y se proceda a expedir las multas correspondientes”, enfatizó Vélez León vía telefónica.

DACO ha realizado diversas investigaciones en las pasadas semanas tras registrarse en la isla un incremento considerable en el precio del litro de la gasolina que, hasta la semana pasada, rondaba los 89 a 90 centavos por litro. Este aumento se debe, en parte, al alza en el precio del barril de crudo de petróleo que ocurrió a finales del mes de septiembre.

“Cada uno de estos informes da cuenta de hechos distintos; uno abarca asuntos relacionados a nuestro sistema de monitoreo de precios, mientras que el segundo se centra en aspectos sobre la calidad de la gasolina que se comercializa en Puerto Rico”, explicó Rivera Rodríguez en el comunicado de prensa.

El funcionario aclaró que “aunque son informes independientes, entendimos prudente divulgarlos simultáneamente, a fin de poner los hallazgos en el debido contexto y proveer un marco más completo de información al consumidor”.

Según surge del “Informe sobre la calidad de la gasolina” del DACO, la agencia investigó a las cinco empresas importadoras, al igual que como a las cuatro distribuidoras que operan en Puerto Rico. El estudio se desarrolló a base de documentación sometida en respuesta a requerimientos de información, así como pruebas de laboratorio debidamente certificadas realizadas en virtud de la Orden 2021-022, la cual fue promulgada por la agencia el pasado 21 de octubre.

Héctor Román Maldonado, de la División de Estudios Económicos, detalló que American Petroleum y Cabo Rojo Gas & Oil no cumplieron con lo dispuesto en la Orden 2021-022. “La primera compañía no sometió documentación alguna, mientras que la segunda sometió información incompleta, y para una fecha distinta a la que se le ordenó”.

Específicamente, detalló Vélez León, las muestras solicitadas por DACO debían tomarse el mismo día que se promulgó la orden (21 de octubre), llevarlas al laboratorio y establecer una cadena de custodia.

“La muestra de la cual recibimos resultados de Cabo Rojo Gas & Oil no fue tomada el 21 de octubre, sino el 25 de octubre. Por ende, ese no era el producto que se estaba investigando porque el objetivo de la orden es el factor sorpresa y que la gasolina analizada sea la que se está vendiendo en ese momento. Tampoco se sometió una declaración jurada de un representante de la empresa, por lo que incumplieron con la orden”, explicó Vélez León.

La subsecretaria del DACO indicó que, pese a las multas expedidas, la investigación de las empresas American Petroleum y Cabo Rojo Gas & Oil continuarán porque “el que se imponga una multa no exime a las compañías de cumplir con lo ordenado”.

En cuanto a los requerimientos de información, Román Maldonado explicó que, tras evaluar la información sometida por las empresas, identificó que dos de las nueve empresas mayoristas, Toral Petroleum y Bita’s Fuel, pudieran estar incumpliendo con disposiciones de la Ley 127-2020.

En lo que respecta al “Informe de hallazgos sobre monitoreo de precios de la gasolina”, el mismo sirvió para confirmar que, en dos días de septiembre de 2021, los precios del mercado de referencia experimentaron una baja importante que no se reflejó en igual medida a nivel local. Según explicó Román Maldonado, “se trató de un comportamiento atípico que, en lo que va del año, no se ha repetido ni antes ni luego de esos dos únicos días”.

“Es importante aclarar que, desde hace más de tres décadas, en Puerto Rico no existe una fijación de precios de gasolina, por lo que el sistema a nivel local se comporta de acuerdo al modelo de oferta y demanda, el mismo que aplica en la mayoría de las jurisdicciones”, acotó por su parte el secretario, quien añadió que, “aunque, al momento, no existe una obligación de actuar en sintonía con los mercados de referencia, ese ha sido el argumento más sólido para que el gobierno no intervenga con los criterios de la libre competencia. Una ruptura con el modo en que ha venido funcionando la industria pudiera justificar otro tipo de regulación”.

Como parte del informe de monitoreo se plantean varias recomendaciones para desalentar que en Puerto Rico se materialice el efecto de “pluma y cohete”, el cual hace referencia a la forma pausada en la que las bajadas de los precios de los índices de referencia se incorporan al precio de los combustibles, mientras que las alzas se incorporan de modo inmediata.

Las recomendaciones incluyen expandir el alcance del monitoreo, e incorporar enmiendas inmediatas a la reglamentación vigente. Sobre esto último, se propone que tales disposiciones apliquen también al gas licuado. Además, se plantea reactivar el Comité Interagencial sobre la industria de la gasolina, conformado por el Negociado de Energía, y los Departamentos de Justicia, Desarrollo Económico y DACO, además del Negociado de Transporte, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos.