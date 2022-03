El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, informó hoy que ejecutó una segunda etapa en la política pública adoptada en contra de las empresas demandadas que “burlaron las determinaciones finales y firmes de la agencia”, en favor de los consumidores.

Ante este panorama el DACO adoptó la ejecución de sentencias a través de diferentes mecanismos disponibles como el cobro de dinero, referidos a la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia o a las agencias de crédito correspondientes, así como los emplazamientos por edicto a cargo de la propia agencia, lo que a juicio de Rivera Rodríguez, se logró implementar “de manera exitosa”.

“Llevamos a otro nivel la política pública que adoptamos en el 2021. Nos encontramos en un punto en el que, con acciones concretas, hemos facilitado el camino para que todo consumidor al que se le haya reconocido un remedio pueda cobrar su acreencia”, enfatizó el secretario, quien hizo el anuncio en el marco del Día Mundial de los derechos del Consumidor, evento que, hace más de cuatro décadas, se celebra el 15 de marzo de cada año.

La agencia indicó que fueron 10 los demandados con los que se comenzó a implementar la ejecución de sentencia fueron: HomeSolution Corp.; Juan Sánchez Figueroa; David King Fígaro; Alfonso Reyes Rodríguez; Miguel Matos Alemañy; CM Refrigeration, Inc.; Studio Furniture Factory Store, LLC; Centro Piezas Marina Distributors, Inc.; Junker 3000, Inc.; y Luis Rodríguez Nieves h/n/c Mejoras al Hogar.

“Nos propusimos celebrar al consumidor con acciones que le representen beneficios concretos. Y lo logramos. Este año empezamos con un proyecto piloto de ejecución de sentencias; y, gracias a los resultados alcanzados, oficialmente dejó de ser un proyecto para convertirse en parte medular de las funciones rutinarias de nuestra División de Litigio”, recalcó Rivera Rodríguez.

“Los alguaciles de los tribunales de San Juan y Caguas, que fueron los municipios donde comenzamos con el proyecto piloto han sido sumamente colaboradores con nosotros, y gracias a su apoyo hemos podido cobrar, a nombre de los consumidores, deudas que parecían incobrables”, puntualizó el funcionario, al tiempo de mencionar que precisamente hoy se hizo la entrega del primer cheque emitido como resultado de esta iniciativa.

Rivera Rodríguez explicó que, para asegurar que lo que inició como un plan piloto pueda funcionar de manera efectiva de modo rutinario, esta semana promulgó una Orden Administrativa que establece los nuevos parámetros con los que la División de Litigio atenderá estos procesos.

“La idea es evitar que se burle al foro, y asegurar que todo consumidor pueda cobrar un remedio concedido en derecho Si bien la ejecución de sentencias es parte medular, la nueva política contempla otros remedios igual de efectivos y necesarios que no conllevarán gasto alguno al querellante. Esto incluye, entre otros, la posibilidad de descorrer el velo corporativo para aquellos casos ante el Tribunal en los que se busque eludir responsabilidad bajo el escudo de una corporación”, resumió el funcionario.

Finalmente, el secretario hizo una exhortación a acatar las resoluciones de la agencia, según confirmadas por el Tribunal. “Como siempre, mantenemos una política de puertas abiertas con el comercio. No obstante, aquí están de por medio situaciones en las que, pese a haberse agotado ya todos los mecanismos de revisión disponibles, se insiste en negar el remedio al que se tiene derecho. No podemos permitir que otros consumidores sean víctimas de estos patrones de incumplimiento de quienes buscan eludir sus obligaciones “, concluyó.