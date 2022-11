En momentos en que múltiples compradores de boletos reclaman la devolución de la totalidad del dinero pagado, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) aseguró este jueves que velará el proceso de reembolso a quienes compraron taquillas para los conciertos de Daddy Yankee, al tiempo que Ticketera explicó por qué los cargos por servicio no serían devueltos.

En entrevista con El Nuevo Día, el secretario designado de la agencia, Hiram Torres Montalvo, afirmó que, desde esta mañana, iniciaron conversaciones con Ticketera, compañía encargada de la venta de boletos, para aclarar cómo se dará el reembolso y qué garantías tendrán los consumidores de cara a las nuevas fechas del evento.

“Todavía no está del todo claro si se trata de una cancelación o posposición, porque el mismo comunicado de Ticketera es un tanto ambiguo. Habla de una posposición, pero todavía no da unas fechas de para cuándo estarán moviendo el concierto”, sostuvo Torres Moltalvo en entrevista telefónica.

La serie de conciertos del artista urbano estaba prevista a celebrarse los días 6, 7 y 8 de enero del 2023. Sin embargo, la productora del cantante de “Gasolina” y “Pasarela” anunció esta mañana que posponía las presentaciones, debido a “contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción”.

Junto al anuncio de la promotora, Ticketera envió correos electrónicos a los compradores en los que anunció que “cargos por servicio y por orden no serán reembolsables”. De inmediato, múltiples usuarios en redes sociales y lectores de El Nuevo Día criticaron dicha determinación.

Algunos de los reclamos de compradores de los boletos corresponden a que recibirían un reembolso sin garantías de que, para cuando vuelvan a convocar a los conciertos del intérprete urbano, conseguirán los asientos que previamente habían separado. También, cuestionaron si les cobrarían doble por cargos por servicio.

Otros, por su parte, criticaron haber pagado un costo elevado de cargos por servicio que ahora no recibirán.

“¿Es cierto que Ticketera no devolverá todo el dinero? Si es así eso está mal, porque no fue que yo no quise ir, fue que cancelaron el concierto”, escribió una lectora a este periódico.

En esa línea, también se expresó Marinés Montero, quien condenó la determinación de la compañía. “Han decidido devolver los chavos a todo el mundo y da un link especial a los que compararon para volver a comprar las taquillas (sin garantía de si las vamos a conseguir o no). Ah, y por supuesto, no van a devolver los cargos por servicio ni por orden. O sea, que si vuelvo a comprar las taquillas (que ahora dudo sea el caso), me van a cobrar esos cargos otra vez”, escribió en Facebook.

Cuestionado sobre el proceder de DACO ante el posible cobro doble de cargos por servicio, Torres Montalvo rechazó dar una respuesta puntual hasta que tengan la posición oficial de Ticketera.

“Ese es una de nuestras mayores preocupaciones, ¿que en esa segunda vez quieren volver a cobrarles los cargos por servicio a las personas que ya adquirieron este boleto? La verdad es que es una especie de posposición, no una cancelación como tal. Por eso la posición del Departamento es que ya estamos entablando comunicaciones con el personal de Ticketera y con los representantes legales para aclarar esta situación y asegurarnos que cualquier proceso que se dé de compensación al consumidor sea en cumplimiento con las regulaciones del Departamento”, aseveró.

Apuntó que Ticketera y la producción del concierto deberán aclarar si el evento se pospone o se cancela.

“Si se tratara de una cancelación, procede una devolución del costo del boleto. Hay que estar bien atentos a cuál es la razón por la cual se estaría cancelando para, entonces, determinar si procede o no procede la devolución de lo que es el cargo por servicio. Como entenderás, esto es un servicio que está ofreciendo un intermediario (Ticketera) al concierto de Daddy Yankee o cualquier otro evento de esta naturaleza”, señaló el funcionario designado.

Considerando que son miles de personas las que compraron los boletos para las tres funciones que se vendieron en cuestión de horas, Torres Moltalvo aseguró que la agencia dará más detalles y recomendaciones para los consumidores, una vez aclare el proceso con Ticketera.

“Estamos seguros que ese concierto se va a dar eventualmente en Puerto Rico, cuidao’ si abren más funciones por tratarse de un artista de clase mundial. [...] Cuándo, cómo, dónde y si van a cambiar de lugar o vendrán más funciones, eventualmente sabremos más detalles. Pero yo creo que es demasiado prematuro para hacer una expresión oficial del Departamento, más allá de que estamos atentos a esta situación y la vamos a tratar como un asunto importante”, sostuvo.

Reembolsarán de acuerdo a términos y condiciones

El socio fundador y portavoz de Ticketera, Omar Báez, señaló a El Nuevo Día que la decisión de reembolsar el costo de los boletos de los conciertos de Daddy Yankee fue una decisión tomada por la promotora y, por ende, la plataforma solo garantiza llevar a cabo el proceso devolviendo el dinero.

Sin embargo, insistió en que la devolución se llevará a cabo de acuerdo a los términos y condiciones de la compañía, por lo que dejó entrever que los cargos por servicio y orden no serán devueltos.

“Sobre la cancelación del concierto producido por Mr. Sold Out y El Cartel Récords y siguiendo sus instrucciones como ente a cargo del evento queremos darle la garantía a cada uno de los clientes de que se hará la devolución del dinero a todos los que habían comprado entradas para el evento que se celebraría el siguiente enero. Cada uno recibirá el reembolso, según los términos y condiciones, en la misma forma de pago en que realizaron la transacción”, indicó en declaraciones escritas.

“No es necesario ninguna gestión adicional y lo verán en sus cuentas reflejado en 3 a 5 días laborables. Los que hicieron la transacción en efectivo recibirán la notificación para recibir su devolución de la misma manera”, añadió.

En la página de Preguntas Frecuentes del portal de Ticketera, la compañía establece que: “Los cargos por servicio y los cargos adicionales pueden variar por evento o facilidad. Bajo ninguna circunstancia serán reembolsados los cargos por servicio, incluso si el evento es cancelado o pospuesto”.

En el portal se explica que esto es así debido a que Ticketera actúa como un proveedor de servicios y aunque se cancele o posponga un evento “ya ha provisto el servicio de la venta de boletos, antes de estos cambios y ha incurrido en gastos operacionales para brindar ese servicio”.

Entretanto, Báez aseguró que planifican crear un enlace directo para que los compradores de los boletos puedan volver a comprar las taquillas para las nuevas fechas durante una “pre-venta exclusiva”.

“En comunicación directa y coordinación estrecha con los productores, cuando se anuncie la nueva fecha se les comunicará a cada uno de los que habían obtenido boletos para que puedan acceder a nuestra plataforma y a modo de “pre-venta exclusiva” tengan la oportunidad de adquirir boletos antes de que se hagan disponibles al público en general”, puntualizó.

Pese a solicitar una aclaración sobre el posible nuevo cobro de cargos por servicio ante preocupaciones de los consumidores, Ticketera no indicó categóricamente si esa es la acción a seguir tanto para las personas que tendrían acceso a la preventa como para el público en general.