La Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG) demandó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para procurar que la agencia, entre otras, cese y desista de fijar y limitar el margen de ganancias a los gasolineros.

La acción legal, radicada este jueves en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sostiene que desde el 24 de febrero pasado el DACO emitió la Orden Administrativa 2022-003, en la que impuso la congelación del margen de ganancias de los detallistas de gasolina “para evitar la especulación de precios”.

La orden del DACO surgió ante el comienzo del conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, y aplicó también a los mayoristas, así como a la industria del gas licuado. Los márgenes de ganancia quedaron congelados, entonces a aquellos vigentes al momento de la entrada en vigor de la directriz de la agencia.

Se estableció un margen máximo de 20 centavos por galón a toda gasolina vendida a nivel de detallista en estaciones de autoservicio (“self serve”).

Los detallistas señalan que el secretario del DACO no tiene facultad para decretar un estado de emergencia en este momento, usando como razón para ello la guerra de Rusia con Ucrania.

“La discreción del secretario del DACO para determinar la emergencia tiene unos controles y condiciones específicas que lo limitan en su facultad para tal determinación”, lee una parte de la demanda. Agregan los demandantes que las guerras o conflictos bélicos no figuran en el Reglamento 6811 de 2004 -reglamento que determina los procesos para la congelación de los márgenes de ganancia y precios-, y por lo tanto, esa razón no cualifica para que el titular del DACO declare un estado de emergencia.

Las razones que esboza dicho reglamento son, según la demanda, las siguientes:

Accidentes

Terrorismo

Sabotaje

Vandalismo

Epidemias

Huelgas

Enfermedades

Tormentas

Huracanes

Terremotos

Maremotos

Inundaciones

Sequías.

El reglamento 6811 menciona también que se puede decretar una emergencia si hay “escasez de productos provocada por una crisis local y/o internacional que altere o amenace con alterar el orden económico y/o social”.

La ADG cuestiona que si, en efecto, hay una emergencia debido a la escasez de productos, “¿por qué el DACO no ha congelado los precios del trigo, el pan, las carnes, los licores y demás productos provenientes de la región en conflicto y en donde sí hay escasez en la isla?”

Por su parte, Edan Rivera Rodríguez, secretario del DACO, reaccionó a la demanda, aunque dijo que todavía no ha sido notificado de la misma, sino que se enteró por los medios de comunicación.

Indicó el funcionario que “en un momento que es histórico, el DACO tomó la decisión correcta de defender a los consumidores de alzas injustificadas y especulación en precios”.

Comentó que tan pronto se anunció la invasión de Rusia a Ucrania, la agencia comenzó a recibir quejas de que había estaciones subiendo el precio de la gasolina sin aparente justificación.

“Lo que más nos preocupaba era el discurso de que había escasez y aumentos en precios. Era un escenario de caos y el DACO tiene el deber ministerial de proteger y defender al consumidor”, expresó el secretario.

Por su parte, María Fernanda Vélez, subsecretaria de la agencia, recalcó que el DACO no impuso un margen de ganancias, sino que congeló el margen con el que estaban operando cada uno de los mayoristas y detallistas en ese momento. Añadió que en el caso de aquellos que habían aumentado sustancialmente el precio, “se le puso un tope de 20 centavos al margen de ganancias para presionarlos a que mantuvieran el margen que habían tenido antes”.

Mientras, Rivera Rodríguez dijo que el DACO ha recibido 12 peticiones de reconsideración para que se le autorice a esos negocios a aumentar el margen de ganancias.

Con relación al alegato de la ADG de que una guerra no es razón para justificar un estado de emergencia, el secretario comentó, “si una guerra que provoca una volatilidad en los precios e incide en el consumidor puertorriqueño no es una emergencia, no sé entonces qué podría serlo”.