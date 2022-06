El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), publicó hoy el listado de los comercios que tuvo que llevar al tribunal durante el mes de mayo, para asegurar el cumplimiento con resoluciones finales y firmes que reconocen algún tipo de remedio a los consumidores.

Un total de 55 comercios se sumaron a la lista que mensualmente publica la agencia. De estos, 49 son comercios que han incumplido de manera directa con los consumidores, mientras que seis no han pagado multas impuestas por el DACO en virtud de alguna normativa en protección a los derechos reconocidos al consumidor en Puerto Rico.

Los 49 casos que el DACO radicó para exigir el cumplimiento a los consumidores, suman un total de $161,742.29 en beneficios reconocidos a quienes han acudido como querellantes ante el foro adjudicativo de la agencia.

Del listado de mayo, las deudas más grandes recaen sobre la categoría de “obras y servicios”. Entre estos se encuentan Ortiz Construction, con $22,900; Del Este Construction, con $15,000; Policarpio Rodríguez Rivera, con $7,500; Handy Man Solution Inc., con $6,300; Turbo Shutters Inc., con $6,000; y L.d.g. Contractor and Electrical Consultant, con $5,546.24.

En las categorías de “vehículos de motor” y “talleres de mecánica”, se encuentran Euro Boutique, NC., que adeuda $11,300; Centro Transmission LLC, con $2,580 (más la obligación de reparar); American Transmission, Inc., con $2,979.96; y Maxipower Transmission, con $2,900.

En otras categorías, destacan Harbour Lakes LLC, con una deuda de $6,973.61 vinculada a la compraventa de una vivienda por parte del desarrollador; y Solar Energy Solutions, Inc., que debe $11.000 a consecuencia de una querella resuelta a favor del consumidor en relación a la compraventa de un sistema de energía removable.

Todo consumidor que cuente con una determinación final y firme a su favor que aún no se haya cumplido, puede enviar el formulario “Moción Informativa” que se encuentra disponible en www.daco.pr.gov. Dicho formulario puede entregarse en persona, en cualquiera de las oficinas regionales de la agencia, o enviarse a servicio@daco.pr.gov.