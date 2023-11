Este año, los inspectores del Departamento de Asuntos del Conusmidor (DACO) han emitido más multas que el año pasado durante las ventas del Viernes del Madrugador.

Pasadas las 3:00 p.m. de este viernes, la agencia había visitado 260 comercios en la isla y expedido 13 infracciones a establecimientos en San Juan, Caguas, Arecibo, Ponce y Mayagüez.

Lisoannette González, secretaria interina del DACO, indicó que de las 13 multas, seis de ellas (46%) fueron a comercios en la región de Mayagüez, siendo esta, la zona con el mayor número de infracciones.

Mientras, en la región de San Juan, se emitieron tres multas a una joyería y a dos tiendas por departamento. En Ponce, el DACO multó a dos establecimientos y en Arecibo y Caguas, a un establecimiento en cada región.

Los comercios multados han sido tiendas por departamento, ferreterías, joyerías y mueblerías.

González señaló que las 13 multas fueron por: anuncio engañoso, falta de rotulación (el producto no tiene precio marcado, o solo tiene el porcentaje del descuento del precio original, pero no especifica cuánto es el precio en especial), o el comerciante se negó a dar el “rainceck” o producto sustituto.

En el caso de Mayagüez, tres multas fueron por falta de rotulación, indicó la funcionaria. Uno de los establecimientos recibió la infracción porque el producto no tenía el precio final después de aplicado el descuento, y dos, porque los comercios no quisieron otorgar el vale o producto sustituto al cliente.

Mientras, en Arecibo, la multa fue a una mueblería que tenía una butaca reclinable en especial desde el miércoles, pero este viernes, el producto no estaba disponible, pese a que el “shopper” indicaba que el especial estaría vigente durante el Viernes del Marugador.

A pesar de que la reglamentación vigente requier al comercio compensar al cliente cuando no haya un producto en inventario, según el DACO, la tienda no quiso darle un vale al cliente, por lo que el inspector asignado emitió la infracción.

En términos generales, las ventas del Madrugador transcurrieron en calma y los comercios estaban bien surtidos de mercancía, se indicó.

Los televisores acaparan las ventas

“Los televisores volvieron a ser el artículo de más venta en el Black Friday. Eso ya es un clásico”, dijo González, quien indicó que una megacadena vendió todo el inventario de televisores de 65 pulgadas en 15 minutos. “El shopper decía que tenían 24 por tienda, y tenían 33. Aún así no duraron una hora. Yo creo que se acabaron en 15 minutos”.

Cada infracción puede ser de hasta un máximo de $10,000. El DACO tiene 30 días para enviar la notificación de multa al comercio, ya sea por correo regular o electrónico, explicó Mildred López, directora regional del DACO en San Juan. Y el comercio tendrá 20 días para impugnarla y explicar el por qué.

Por lo general, al comercio que impugna la multa se le cita a una vista administrativa y es probable, que en la misma se logre una transacción, agregó González.

Cuestionada sobre el por qué el DACO no divulga los nombres de los comercios multados, la secretaria interina indicó que cada establecimiento tiene derecho a impugnar la multa y habrá que esperar por lo que ocurra en la vista.

Unos 150 empleados del DACO fungen como “inspectores” durante esta temporada navideña, mediante una orden de la secretaria interina.

“Ha habido muchas ventas especiales para el consumidor (este mes de) noviembre. Todo el mes vamos a seguir inspeccionando los comercios”, dijo González, al agregar que la orden se extenderá hasta el 8 de enero.

Por su parte, José González, propietario de la cadena Pepe Ganga y presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), se expresó complacido en cómo han transcurrido las ventas del Viernes del Madrugador hasta el momento.

“Hoy sigue siendo el día de mayor venta del año para los comercios en Puerto Rico”, aseveró el presidente de Acdet.

Este diario le preguntó si vislumbra que los comercios en Puerto Rico regresen a abrir el viernes a la medianoche o incluso, durante el Día de Acción de Gracias, como solían hacer en los años prepandemia.

El empresario respondió en la negativa, al agregar que los socios de Acdet prefieren este nuevo formato de especiales diversos durante las semanas de noviembre y diciembre.

“Este es un cambio positivo, no solamente por la seguridad de la gente y de los empleados, sino al no haber los tumultos (que ocurrían en años) prepandemia, ahora es mucho mejor. Por ahora, la práctica de volver a abrir a la medianoche no está contemplada”, manifestó González.