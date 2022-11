La venta del Viernes del Madrugador ha estado más movida que la de los últimos dos años, y a juzgar por los resultados de las inspecciones del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), todo apunta a que los comercios tenían los artículos en especial que los clientes fueron a comprar y en cantidades suficientes.

Desde las 4:00 a.m. de hoy viernes hasta las 11:00 a.m. los inspectores habían visitado 67 comercios en el área metropolitana de San Juan, y un total de 300 en toda la isla, incluyendo megacadenas, así como pequeños y medianos comercios (pymes).

Según Hiram Torres Montalvo, nuevo secretario designado del DACO, esas 300 inspecciones produjeron una sola multa hasta poco antes de las 11:00 a.m. La misma no estuvo relacionada con la venta de artículos del “Black Friday”. Se trata de la cadena de farmacias Walgreens en San Patricio Plaza en Guaynabo que no tenía impresa en el punto de venta las políticas de devolución y garantía.

La segunda multa fue a la cadena Ahorro Muebles en la región de Ponce por no cumplir con los requisitos de rotulación. Las multas a estos comercios fueron de $1,000 cada una, indicó el secretario.

“La Venta del ‘Black Friday’ ha sido un éxito, y no sucedió nada irregular. Estoy sumamente agradecido del equipo de trabajo del DACO”, expresó el nuevo titular de la dependencia gubernamental.

Torres Montalvo participó del recorrido de los inspectores en la zona de San Juan. Comentó que entre las tiendas que visitó estuvo Best Buy, y pudo constatar que la empresa tenía suficiente inventario.

Aunque esta cadena no hace entrega a la isla ni publicó ‘shopper’ impreso, Best Buy “sí honra en Puerto Rico los precios de Estados Unidos”, señaló el secretario designado.

Visitó además a la tienda Pepe Ganga de la avenida 65 de Infantería. Esta cadena local no tenía una venta para madrugadores, pero sí tenía artículos navideños en especial. Allí todo estuvo en orden también, según él.

Los televisores volvieron a ser de los artículos de mayor demanda este Viernes del Madrugador, y en esta ocasión, había cantidades suficientes. “Hubo demanda de televisores, pero lo que observamos fue que había una mayor oferta”.

De otro lado, decenas de empleados de la agencia trabajaron de manera remota hoy viernes atendiendo las quejas o consultas de los consumidores.

“Han entrado llamadas con confidencias y quejas”, aseveró el secretario, sin precisar cuántas ni qué región ha sido la más activa. Tampoco indicó cuáles han sido las quejas o consultas más recurrentes.