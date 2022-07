Los comercios que venden uniformes escolares, así como artículos relacionados con el regreso a clases, esperan recibir este fin de semana la visita de miles de consumidores que buscan estirar el dólar y ahorrar en sus compras.

Esto, porque estará en vigor la exención en el pago del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) para uniformes y muchos de los materiales que se usan en el salón de clases.

Dicho periodo de ventas sin IVU comenzó hoy viernes a la medianoche y terminará a las 11:59 p.m. de mañana sábado, 16 de julio.

El movimiento de clientes podría estar mejor que lo previsto por el sector comercial, pues ayer el gobierno anunció que cientos de familias recibirían ayuda económica para sufragar los gastos del regreso a clases.

Más de 2,800 familias recipientes de la categoría C del Programa Temporal de Ayuda para Familias (TANF por sus siglas en inglés) tendrán hoy $800 en sus respectivas cuentas para que puedan comprar los artículos escolares.

Qué mercancía está exenta

Los uniformes que sean requeridos por la institución educativa, así como piezas de ropa y el calzado que lo complementen no pagarán el IVU. No obstante, esos uniformes no podrán tener uso general o continuo para sustituir ropa ordinaria.

Estarán exentos también los materiales escolares de arte, de música, materiales instructivos comprados al detal y medios de almacenaje de computadoras (“storage media”), incluyendo discos compactos y memorias (“flash drives”).

Asimismo, algunos artículos utilizados regularmente en periodos de estudio, como las carpetas, bultos escolares, calculadoras, cinta adhesiva, tiza, compás, crayolas, gomas de borrar, cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila, no pagarán el IVU.

Se eximen también del pago del impuesto la pega, adhesivos, marcadores, tarjetas “index cards” y las cajas para almacenarlas, loncheras, papel suelto y con líneas, papel para copias, cuadriculado, para calcar, de colores, cartulina y de construcción, lápices y cajas de lápices y para otros materiales, sacapuntas, bolígrafos, transportadores (“protractors”), reglas y tijeras.

De igual forma, los materiales para las disciplinas de arte, música y otros materiales instructivos, incluyendo el barro y los esmaltes, pinturas acrílicas, de témpera y de aceite, brochas, libretas de dibujo y de bosquejos, acuarelas, instrumentos musicales, mapas y globos terráqueos de referencias, tampoco tendrán que pagar IVU.

Todos los libros impresos y electrónicos (libros digitales, ciberlibros o “e-books”), están exentos del pago de IVU durante todo el año, al igual que las libretas de notas compradas al detal, sin importar el tamaño.

Cuáles artículos sí pagarán IVU

Los equipos y artículos de coser, como agujas, alfileres, patrones, botones, telas, hilo y estambre, no fueron eximidos, y por tanto, están sujetos al pago del impuesto.

Los accesorios como maletines, cosméticos, artículos para el pelo, joyería, gafas de sol, equipo protector para utilizarse contra lesiones o enfermedades, como las mascarillas, vestimenta de cuarto esterilizado, cascos protectores o cinturones de seguridad, entre otros, también pagarán IVU.

Además, los equipos deportivos o recreativos como zapatillas, calzado deportivo con ganchos, guantes de deportes, patines de ruedas u hombreras, entre otros, deberán pagarlo.

Las hebillas de correa vendidas por separado, así como máscaras de disfraz, parches y emblemas vendidos por separado, tampoco estarán exentos, a menos que sean parte del uniforme escolar.

“Lay away” y certificados

Las compras bajo planes a plazos (“lay away”), con vales, por correspondencia, teléfono, correo electrónico o internet, así como los certificados y tarjetas de regalo, cualificarán para la exención, siempre y cuando el pago final se realice antes de mañana sábado a las 11:59 p.m.