Justo cuando nuevos universitarios están por comenzar su primer año de estudios y las escuelas están por o acaban de iniciar el periodo lectivo de forma remota, el inventario de computadoras aparenta estar en un punto crítico en Puerto Rico, constató este medio.

Por ejemplo Modernica, que se concentra en la venta de productos Apple, despliega 19 modelos de computadoras portátiles y de escritorio en su sitio web. Todas aparecen agotadas.

“Por el momento no tenemos inventario. No tenemos fecha estimada para recibirla”, confirmó una empleada no identificada cuando este medio llamó a línea de ventas.

Modernica es uno de los 12 proveedores de soluciones tecnológicas en los que universitarios de nuevo ingreso pueden canjear vales de hasta $1,000 que está emitiendo el gobierno para subsidiar la adquisición de paquetes de conectividad a internet o de dispositivos que faciliten la educación a distancia.

Claro también figura en esta corta lista y, según informó mediante una portavoz, “todo el proceso marcha exitosamente. Ya hemos recibido cerca de 1,000 estudiantes con vales. La gran mayoría llegan con toda la documentación correcta y necesaria. Los estudiantes nos han comentado que el proceso de registro en SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas del Departamento de Hacienda) ha sido fácil”.

Claro, que maneja marcas como Samsung, Lenovo, Dell y HP, indicó que los dispositivos más buscados son del catálogo Apple, tanto las tabletas iPad como las computadoras Mac.

Sin embargo, una búsqueda en la tienda en línea de Claro demostró que también tienen escasez de inventario, porque varios de los modelos desplegados (Dell y Mac) aparecen no disponibles.

Por su parte, T-Mobile - que no incluye computadoras en su oferta- informó que han visto un aumento en la demanda de tabletas y hot spots por parte de estudiantes universitarios, pero que aún trabaja con el gobierno para poder canjear los vales.

Office Depot y Office Max, que mantienen ambos nombres comerciales pero son la misma compañía, también carecen de inventario de computadoras, al punto que sus especiales de Regreso a la Escuela solo despliegan materiales como libretas, papel y bultos.

Al verificar en su tienda web, que permite hacer la orden por digital y buscarla en la tienda, ninguno de los 19 modelos de computadoras portátiles que son parte del catálogo de las tiendas físicas estaba disponible. Un par de modelos de torres, que requieren comprar el monitor y el teclado aparte, sí podían ordenarse online para recoger en la tienda.

Una situación similar se observó en los clubes de membresía Sam’s Club. En este caso, de los nueve modelos de computadoras portátiles y de escritorio en Samsclub.com, solo una torre HP, que requiere comprar aparte el monitor y el teclado, estaba disponible para recoger en la tienda. Los otros ocho estaban agotados en todos los clubes de Puerto Rico.

A estas situaciones se suma el reciente cierre de la tienda Microsoft en Plaza Las Américas, otro punto físico en el que los consumidores podían adquirir estos equipos.

Este medio no pudo verificar disponibilidad en la megatienda BestBuy, debido a que no tiene habilitada la compra en línea con recogido en las tiendas locales y tampoco se logró comunicación por su cuadro telefónico.