FEMA asigna más de $700 millones a la AAA para el reemplazo de contadores de agua

“Esta asignación de fondos es una inversión sabia que no solamente protege los activos de la AAA y le ayuda a modernizar su infraestructura, también protege la inversión federal, ya que las obras de mitigación añaden resiliencia contra futuros eventos” , indicó el coordinador federal de Recuperación por Desastre José G. Baquero.

Entre los beneficios de este nuevo equipo, según se informó, está que no estos contadores no requieren filtro, no se afectan por la calidad del agua ni por el desgaste de los años y ofrecen lecturas precisas durante la vida útil del equipo. El tiempo de vida de estos equipos se estima en 20 años. Al anunciar estos fondos, el gobernador Pedro Pierluisi había dicho que se trata de una adquisición de 1.4 millones de contadores.