Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
5 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 04:30 PM
S&P 500
6468.50
-0.52%
·
Dow Jones
45382.46
-0.52%
·
Nasdaq
21640.45
-0.31%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Golpe de suerte! Estos son los pueblos con boletos ganadores de $100 mil en el Powerball

Verifica tu jugada, que podrías ser el agraciado

5 de septiembre de 2025 - 11:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A stand with Oregon Lottery pick your own number tickets are displayed at a 7-Eleven on Friday, April 5, 2024, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) (Jenny Kane)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Lotería Electrónica de Puerto Rico anunció que dos boletos premiados con $100,000, correspondientes al sorteo del pasado miércoles, 3 de septiembre, fueron vendidos en Caguas y Toa Baja.

RELACIONADAS

Uno de ellos se compró en la estación de gasolina Total Energies de Villa Nueva, en Caguas, mediante una jugada automática.

“¡Caguas celebra a un nuevo ganador de Powerball! Un boleto con jugada automática resultó premiado con $100,000. Powerball no solo trae una cifra histórica, también ofrece premios secundarios que sorprenden”, publicó la Lotería en su página de Facebook.

El segundo boleto agraciado se vendió en el supermercado Famcoop Ramos, en Toa Baja, también con jugada automática.

“¡Continúan los ganadores de Powerball en Puerto Rico! Otra persona afortunada se llevó un premio secundario de $100,000”, indicó la Lotería.

Mientras tanto, el bote mayor del Powerball continúa creciendo y alcanzó el miércoles los $1,700 millones, luego de que no surgiera un ganador del primer premio.

De concretarse el próximo sorteo, previsto para el sábado en la noche, se trataría del tercer premio más grande en la historia de la lotería en Estados Unidos.

La combinación ganadora del miércoles fue: 3, 16, 29, 61, 69 y el Powerball 22. Con este resultado, ya son 41 sorteos consecutivos sin un gran ganador desde el pasado 31 de mayo.

Las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, lo que explica la acumulación de cifras récord. Sin embargo, las posibilidades de obtener premios secundarios —como los que se repartieron en Puerto Rico— son mucho más altas.

El premio estimado de $1,700 millones está calculado para quienes escojan el pago en anualidades, distribuidas en 30 plazos durante 29 años.

No obstante, la mayoría de los ganadores suele preferir el pago único en efectivo, que en este caso sería de alrededor de $634.3 millones.

Los boletos de Powerball tienen un costo de $2 y el sorteo se juega en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Tags
Breaking NewsPowerballPowerball en Puerto RicoLotería
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: