¡Golpe de suerte! Estos son los pueblos con boletos ganadores de $100 mil en el Powerball

La Lotería Electrónica de Puerto Rico anunció que dos boletos premiados con $100,000, correspondientes al sorteo del pasado miércoles, 3 de septiembre, fueron vendidos en Caguas y Toa Baja.

Uno de ellos se compró en la estación de gasolina Total Energies de Villa Nueva, en Caguas, mediante una jugada automática.

“¡Caguas celebra a un nuevo ganador de Powerball! Un boleto con jugada automática resultó premiado con $100,000. Powerball no solo trae una cifra histórica, también ofrece premios secundarios que sorprenden”, publicó la Lotería en su página de Facebook.

El segundo boleto agraciado se vendió en el supermercado Famcoop Ramos, en Toa Baja, también con jugada automática.

“¡Continúan los ganadores de Powerball en Puerto Rico! Otra persona afortunada se llevó un premio secundario de $100,000”, indicó la Lotería.

Mientras tanto, el bote mayor del Powerball continúa creciendo y alcanzó el miércoles los $1,700 millones, luego de que no surgiera un ganador del primer premio.

De concretarse el próximo sorteo, previsto para el sábado en la noche, se trataría del tercer premio más grande en la historia de la lotería en Estados Unidos.

La combinación ganadora del miércoles fue: 3, 16, 29, 61, 69 y el Powerball 22. Con este resultado, ya son 41 sorteos consecutivos sin un gran ganador desde el pasado 31 de mayo.

Las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, lo que explica la acumulación de cifras récord. Sin embargo, las posibilidades de obtener premios secundarios —como los que se repartieron en Puerto Rico— son mucho más altas.

El premio estimado de $1,700 millones está calculado para quienes escojan el pago en anualidades, distribuidas en 30 plazos durante 29 años.

No obstante, la mayoría de los ganadores suele preferir el pago único en efectivo, que en este caso sería de alrededor de $634.3 millones.