Hoy viernes, 7 y mañana sábado, 8 de enero se llevarán a cabo las ventas de efectos escolares libres del pago de Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) para el semestre escolar que está por comenzar.

Según la Carta Circular de Rentas Internas número 21-14 (CC RI 21-14), estarán exentos del pago del IVU los uniformes y materiales escolares durante estos dos días.

Los uniformes escolares, incluyen no solo las piezas de ropa que lo compongan, sino también el calzado escolar. Sin embargo, no se considera parte del uniforme las hebillas de la correa vendidas por separado, los materiales de costura para confeccionar el uniforme, ni calzado deportivo de ganchos o de suela canalada, entre otros.

Mientras, los materiales escolares que estarán exentos del pago de IVU son los comúnmente utilizados por un estudiante en su curso de estudio. Entre ellos figuran: carpetas, bulto escolar, calculadora, cinta adhesiva, tiza, compás, crayolas, gomas de borrar, cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos, sobres manila, pega, marcadores (incluyendo los fluorescentes), tarjetas de afiche (“index cards”), cajas para almacenar las tarjetas de afiche, Ioncheras, papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina, papel de construcción, cajas de lápices, cajas de materiales escolares, sacapuntas, lápices, bolígrafos, transportadores (“protractors”), reglas y tijeras.

PUBLICIDAD

De igual forma, los materiales escolares de arte, música o instructivos también estarán exentos del IVU, tales como: el barro, esmaltes, pinturas (incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite), brochas para trabajo de arte, libretas de dibujo y de bosquejos, acuarelas, instrumentos musicales, mapas y globo terráqueo de referencia.

En cuanto a los libros, la Sección 4030.20(a) del Código de Rentas Internas dispone que todos los libros impresos y los libros electrónicos están exentos del pago del IVU durante todo el año. Dicha exención es aplicable tanto a la compra como al alquiler de los libros impresos o libros electrónicos.

Dentro de la definición de “libro impreso” se excluyen las publicaciones por medios electrónicos, las revistas y los periódicos.

Además, las libretas de notas compradas al detal, independientemente de su tamaño, también están exentas del pago del IVU durante todo el año.

El consumidor podrá beneficiarse del “lay away”, y calificar para la exención del IVU en sus compras, siempre y cuando, el pago final bajo el plan a plazos sea efectuado y el artículo entregado al comprador durante el periodo de exención establecido, es decir antes de las 11:59 p.m. del sábado, 8 de enero; o cuando el título del artículo se transfiere al comprador y la entrega es efectuada al comprador durante dicho periodo de exención.

Una venta efectuada mediante la transferencia de título después del periodo de exención, no califica para la exención del IVU.

De otro lado, los artículos comprados con un “rain check” o vale durante el periodo de exención establecido, calificarán para la exención del IVU, independientemente de cuándo se emitió dicho vale. Igual sucede con las tarjetas de regalo, se podrá pagar con ellas y gozar de la exención, siempre y cuando, haga las compras escolares entre este viernes y sábado.

PUBLICIDAD

No obstante, si el consumidor va a un comercio este viernes o sábado y no hay el artículo que busca, y la tienda le entregara un “raincheck”, el cliente no tendrá derecho a la exención del IVU si compra el artículo después del sábado, 8 de enero.

Las compras por internet califican para la exención. Cuando un artículo se compra a través del correo, por teléfono, correo electrónico o internet, calificará para la exención del IVU si es pagado por y entregado al comprador durante el viernes, 7 y el sábado, 8; o cuando el título del artículo se transfiere al comprador y la entrega se efectúa al comprador durante este periodo de exención. Por tanto, los artículos que son pre-ordenados y entregados al comprador durante el período de exención califican para la exención.