La Cámara de Representantes se encamina a discutir una resolución que obligaría al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a crear un reglamento de propinas dirigido específicamente a las empresas de delivery de alimentos.

El representante penepé Víctor Parés dijo a El Nuevo Día que radicará la resolución junto al representante José “Cheíto” Hernández para garantizar que las reglas estén en blanco y negro.

En una historia publicada por El Nuevo Día, salió a relucir la forma en que el servicio de Uber Eats calcula las propinas sumando, no solo el monto de la comida que ordenó el cliente, sino el cargo que cobra por la entrega, los impuestos y hasta un cargo adicional por servicio.

“Al ser este un servicio distinto al de los restaurantes, hay que mirarlo a ver si es necesario redactar un reglamento distinto al que usan los restaurantes para cobrar la propina”, dijo Parés al indicar que esperan radicar la resolución la semana entrante.

Agregó que han recibido quejas sobre este servicio, particularmente entre clientes del área metropolitana.

“Donde más quejas hemos recibido es en el área metro con este servicio. Sabemos que hay más servicios, pero donde más fuertes han sido las quejas es en el área metro”, expresó. “Es posible que cuando hagamos la investigación, salga a relucir que hay otras compañías haciendo lo mismo”.

Según anunciaron en comunicado de prensa, ordenarían a DACO a crear un nuevo reglamento exclusivo para propinas y cargos por servicio a estas empresas que entregan alimentos preparados.

“En las pasadas semanas nos han llegado muchas quejas de consumidores de San Juan referente a los costos impuestos por Uber Eats al precio de órdenes de alimentos confeccionados. De acuerdo a las quejas, y lo que hemos visto en recibos de compra, esta empresa impone la propina sobre, no solo el precio del producto, sino también sobre el Impuesto a la Venta y Uso (IVU), algo que no es legal. Como si fuera poco, además, la empresa no detalla el porciento de propina a dar, lo hace a través de dolares, y en muchos casos la propina que la gente asocia con el 20 por ciento, en si es sobre 25 por ciento. Esto no puede continuar pasando”, destacó Parés, representante por San Juan.

Hernández, por su parte, no descartó crear un nuevo reglamento de propinas en vez de enmendar el reglamento de Prácticas Comerciales de DACO.

“Vemos que, con el surgimiento de nuevas plataformas de entrega, nuevas tecnologías y aplicaciones, es necesario desarrollar un reglamento único de propinas. La resolución que estaremos radicando el lunes en la mañana ordena al DACO a crear este reglamento de manera expedita”, añadió Hernández.

Agregó que es preciso aclarar las reglas impuestas por DACO para evitar tácitamente estas prácticas de cobro de propina.

“El DACO ha dicho que es ilegal incurrir en esta práctica, sin embargo no está reglamentado detalladamente, por eso queremos que se cree este reglamento. Por otra parte, el consumidor tiene que contar con una agencia que vele por que no sean explotados por un comercio. Estamos evaluando eso, y si en efecto, ni DACO o el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos tienen jurisdicción sobre plataformas como esta (Uber Eats), nosotros vamos a legislar para que la tenga. Tiene que haber una agencia que atiende este tipo de asunto. El consumidor no puede estar desprotegido”, sostuvo Hernández.